$!Exigen liberación de profesores detenidos en Mazatlán; se manifiestan durante evento turístico

MAZATLÁN._ Familares, amigos y alumnos de los profesores Dagoberto Tejeda y Cuauhtémoc Peña, detenidos hace dos meses por supuestos delitos de posesión de narcóticos, se manifestaron este sábado para exigir su inmediata liberación, tras asegurar que no se han presentado pruebas reales para condenarlos.
Los manifestantes llegaron a Olas Altas en medio del evento “Mazatlán, la fiesta del futbol”, impulsado por la Secretaría de Turismo de Sinaloa, portando pancartas y lonas en las que mostraron su apoyo a los dos conocidos profesores del ámbito deportivo en el puerto.
Al grito de “Profe, yo creo en ti”; “Dago, Temo, tu academia está en la lucha”; “Sin pruebas no hay condena” y “Libres los queremos”, alrededor de 50 personas, entre ellas alumnos de las academias Dragones y Muralla, taparon el arco de la entrada al evento musical y siguieron con su protesta.
Por su parte, elementos de seguridad como Policía Municipal y Protección Civil se mantuvieron observando la situación para evitar mayores inconvenientes.