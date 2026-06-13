$!Exigen liberación de profesores detenidos en Mazatlán; se manifiestan durante evento turístico

MAZATLÁN._ Familares, amigos y alumnos de los profesores Dagoberto Tejeda y Cuauhtémoc Peña, detenidos hace dos meses por supuestos delitos de posesión de narcóticos, se manifestaron este sábado para exigir su inmediata liberación, tras asegurar que no se han presentado pruebas reales para condenarlos.

Los manifestantes llegaron a Olas Altas en medio del evento “Mazatlán, la fiesta del futbol”, impulsado por la Secretaría de Turismo de Sinaloa, portando pancartas y lonas en las que mostraron su apoyo a los dos conocidos profesores del ámbito deportivo en el puerto.