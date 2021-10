$!Exigen ONG que el Ayuntamiento de Mazatlán comparta convenio firmado con Nafta Lubricantes, pero se rehúsa

“¿Por qué un convenio que va involucrar 141 millones de pesos no puede ser conocido por la sociedad?, si bien es cierto sabemos que existe esa determinación del Juez de pagar, ellos dicen que lo van a pagar, pero no dicen cómo; también nos interesa saber si el convenio involucra terrenos como éste, es de los pocos pulmones que quedan en la ciudad, ¿cómo no va a ser de trascendencia, de interés público?, por supuesto que lo es”, manifestó.

Dada la negativa de la Comuna, el Observatorio Ciudadano impugnó la resolución, y serán las autoridades de transparencia quienes determinarán si la administración de Luis Guillermo Benítez Torres debe o no, facilitar una copia del documento.

Martín Felipe Rodríguez, de la Asociación de Colonos, detalló que también han pedido este documento, pero tampoco han recibido una respuesta positiva, solo que el área del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto no es parte del convenio, sin haber un documento que lo compruebe.

“Nosotros queremos certeza jurídica, nos respondieron diciendo que esta área verde no está en ese convenio, pero no lo sabemos en realidad, no sabemos lo que viene en ese acuerdo. Queremos saber cuáles terrenos le va dar el Municipio a Nafta, pero no lo quieren informar, ¿por qué? Urge que todos conozcamos ese convenio”, agregó.