La inconformidad es que consideran que Bogar Osuna ha trabajado de manera muy transparente en el plantel educativo.

“Nunca nos dieron una explicación de por qué lo corrieron. Nosotros lo queremos de regreso y por eso estamos haciendo esta huelga para que nos den una solución, porque pues, independientemente de todo, él ha trabajado muy bien en lo que le tocó su año; trabajó muy bien, fue muy transparente”, dijo Carla.

Señaló que si Bogar Osuna no regresa como director, piden que sea una nueva persona quien ocupe el cargo, pues no quieren a una maestra y a un director que los padres de familia consideran inapropiados para dicho puesto.

“Quieren poner a otra maestra que no queremos y a un director que tampoco queremos; ese es nuestro plan de trabajo para que nos cambien a un nuevo director si no nos quieren regresar al que estaba por ‘x’ o ‘y’. Que nos den explicación tal cual del por qué lo retiraron. Estamos esperando a que vengan a darnos solución las autoridades para ver en qué va a terminar esto”, señaló la madre de familia.

Asimismo, dio a conocer que si no les solucionaban la situación, seguirán con la manifestación, incluso bloqueando la avenida Alarcón como medida de presión.

Por su parte, Paloma, otras de las madres inconformes, pertenecientes a la mesa de padres de familia, comentó que desde hace cinco años que tiene sus hijos en el plantel han habido muchos cambios de directores, los cuales han sido ‘inefectivos’.

“Tenemos cinco años, en este tiempo no se nos toma en cuenta, no se nos consulta como padres qué pensamos, si estamos de acuerdo con que el maestro se quede o se vaya. El lunes que estuvimos aquí platicando me dí cuenta de que era una situación que no solo involucraba a los padres de familia, sino también a maestros; con más razón aquí estamos, tratando de que haya una solución: el día de hoy se nos prometió que iba a haber una solución para esta problemática”, expresó Paloma.

Señaló que Bogar Osuna ha sido el único, que durante su año como director, ha hecho cambios para la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Buscarán nuevo director; mamás no están de acuerdo

Aproximadamente a las 08:45 horas, el Jefe del Sector 19 de Escuelas Primarias de Mazatlán, Alejandro Ríos Beas, llegó al plantel para sostener una reunión y atender a los padres. El Jefe del Sector de Escuelas Primarias invitó a los padres a pasar al plantel para sostener una mesa de diálogo y debatir la problemática.

Fue una reunión que duró más de una hora, donde después de algunas intervenciones de madres de familia y de Ríos Beas, se determinó que Bogar Osuna no podía regresar a ocupar el puesto por falta de normas.

“El maestro Bogar no regresa, por norma, no regresa. Eso ya está bien aclarado. Ya el maestro Bogar fue a Culiacán, habló allá, hizo todo lo que tuvo en sus manos y le dijeron ‘regrésate’. Tan es así que él está allá en su escuela, en la Salvador Allende; ya se presentó, ya está trabajando”, afirmó Ríos Beas.

Dio a conocer que él, junto a otra maestra, estarán hablando con Yara, responsable de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicame), para que les canalicen un nuevo director y así acabar con esta problemática.