Exigen policías jubilados, pensionados y viudas pagos de quinquenios en Mazatlán

Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán jubilados, pensionados y en activo, así como viudas, exigen el pago de quinquenios.

Aunque al principio se reportó como una manifestación, Patria Castro, integrante de la diligencia de este movimiento dijo cerca de las 11:00 horas de este jueves que se concentraron en el Palacio Municipal porque ya tenían una cita programada con personal de la Dirección Jurídica del Gobierno de Mazatlán.

“Nada más que nos paguen unos quinquenios que quedan pendientes de cuando estábamos laborando nosotros, son diferentes porque los quinquenios tienen que ver con los años laborados”, agregó la elemento de la Policía Municipal jubilada.

Informó que hasta el momento ya son como 310 personas en Mazatlán que demandan el pago de esta prestación entre policías jubilados, pensionados y en activo, así como viudas de policías.

“Nos atendieron el Jurídico del Ayuntamiento, nos atendieron en regidores, no (no hubo manifestación), solo es una reunión, ya la teníamos programada”, dio a conocer Patria Castro.

“Mañana vamos a recibir un documento y entonces en ese documento vamos a ver la respuesta, todavía no sabemos, esperamos que sí (se haga el pago)”.

Las y los policías jubilados y pensionados y las viudas de los elementos se congregaron en el Palacio Municipal en demanda de dicha prestación laboral que aseguran se les debe pagar por cada 5 años de trabajo.