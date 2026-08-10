Exigen que comerciantes con tres años y más de antigüedad se les otorgue un permiso como tianguistas en la Francisco Villa

Que inspectores de la Subdirección de Comercio no actúen con favoritismo a otro grupo y que se les otorgue permiso a los comerciantes con tres años y más de antigüedad como tianguistas en la Colonia Francisco Villa, exigieron integrantes del Grupo Actúa, presidido por Sugey García.

“Somos un grupo que se llama Actúa, donde nos dedicamos a ayudar a todo aquel comerciante tanto tianguistas como semifijos, hoy estuvimos aquí exigiendo los derechos de las personas de Pancho Villa, ya que el día domingo fueron agredidas por un Comité y una Asociación donde personas de grupo Actúa no se les iba a recoger esa papelería cuando todo tianguero tenemos derechos, porque los tianguis no son propiedad de nadie”, añadió Sugey García.

Tras una reunión de decenas de comerciantes a puerta cerrada la mañana de este lunes con el Subdirector de Comercio en la Sala de Cabildo, manifestó que presuntamente dos inspectores de esa dependencia están trabajando para favorecer a los integrantes de la Unión de Tianguistas supuestamente en busca de formar un sindicato y el domingo pasado recogían los papeles en presencia del dirigente de esa agrupación para favorecer nada más a quienes pertenecen a esa Unión.

“Llegamos al acuerdo donde el señor Palomino, que es el Subdirector de Comercio, él va estar presente el día domingo en el Tianguis, en el módulo, donde toda la gente que tenga antigüedad de tres años a más van a poder entregar su documentación (para obtener el permiso como tianguista dominical en la Colonia Francisco Villa)”, agregó.

“Todos somos comerciantes, nosotros sí somos comerciantes, ellos también son tianguistas, lo que pasa es que ellos se quieren adueñar del Tianguis y de la gente que está dentro del Tianguis y lo cual las personas que no pertenecen a su grupo no quieren que sean beneficiadas en adquirir un permiso”.

El permiso para trabajar en ese lugar debe ser para todos los tianguistas que se lo merecen y que ya tienen tres años o más trabajando en ese lugar, precisó la dirigente de comerciantes y tianguistas.

“Hay una inspectora en particular la cual ella dice que ella es la que va a decidir a quién le da el papelito para adquirir permiso y quién no, entonces sí tenemos varia gente que anda volando por ahí, que no se le entregó el papelito porque incluso ella hasta lo firma para que tenga valor según ella, por lo cual no se nos hace justo”, reiteró Sugey García.

“No se nos hace justo por qué, porque tienen sus derechos y nosotros como Grupo Actúa estamos para apoyar a todo aquel comerciante, ...en Pancho Villa somos un grupo como de 60 personas, porque hay área de cancha que no entra para permisos porque son Indem (Instituto Municipal del Deporte), hay que pedir un permiso a Indem para que puedan ser adquiridos esos permisos”.

También dijo que existe un video en el que uno de los inspectores presuntamente recibió dinero a cambio de favorecer a una de las personas tianguistas para que obtenga dicho permiso cuando esos servidores públicos no deben de cobrar algo para tramitar los permisos.

Expresó que los comerciantes que acudieron este lunes al Palacio Municipal fueron parte de una comitiva que se hizo precipitadamente el domingo en la noche, pero si la Subdirección de Comercio no cumple el septiembre en atender unos compromisos que se hicieron ya no nada más acudirá una comitiva sino todos los integrantes del Grupo Actúa.

Si no les cumplen, en lugar de acudir a la Sala de Cabildo se pondrán en la entrada del Palacio Municipal y no dejarán pasar a nadie hasta ser atendidos ahora sí por la Alcaldesa provisional, dio a conocer, entre otros puntos.