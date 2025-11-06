$!Exigen que se clarifique procedimiento para otorgar créditos para vivienda en Sindicato de la UAdeO

Que se clarifique el procedimiento para otorgar créditos para vivienda que se realizó el pasado 10 de octubre por parte de la Comisión de Vivienda del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente, hicieron maestros integrantes de dicha agrupación en Mazatlán.

No deberían tomar los créditos los tres integrantes de dicho Comité que los obtuvieron porque además de que no fue claro, para esas tres personas representa un conflicto de intereses, dijeron el delegado académico de la UAdeO Unidad Regional Mazatlán, Juan Francisco Rochín Armenta y el ex integrante de la misma dirigencia sindical, Raymundo Magaña.

“Dentro del Comité Ejecutivo del mismo Sindicato se crea una Comisión que acompaña al Secretario de Vivienda para llevar el proceso de elección, si el secretario tenía la intención de participar hubiera dicho yo no puedo pertenecer a esa Comisión, que entre otro secretario a esa Comisión y ya puede participar sin que hubiera el conflicto de intereses”, añadió Rochín Armenta.

“En este caso él participa en el Comité de Vivienda por eso él no podía participar (en el sorteo para otorgar créditos para viviendas) porque es parte del equipo (organizador del sorteo) y participa, hay un conflicto de intereses”.

Entre otros puntos, dijeron que en el sorteo se debió utilizar el nombre completo de los trabajadores que participaron en búsqueda de un crédito, pues nada más se presentó el nombre de pila sin los apellidos y no quedó claro para quién realmente fue, además se sospecha que la tómbola fue operada por otro de los que resultaron ganadores, lo que hace presumir que todo estuvo preparado para favorecer a determinadas personas.

También expresaron que en el caso del secretario general del Sindicato, Raúl Portillo Molina e integrantes de su Comité tiene desde hace más de un año una denuncia por faltante de 5.3 millones de pesos.