$!Exigen regidoras rendición de cuentas e investigación por el tema de las bardas en la calle Leandro Valle

“Fíjense que precisamente el día de ayer, que tuvimos una reunión para lo de la sesión extraordinaria, cuestionamos a la Presidenta Municipal y también al Secretario acerca de esa barda que hoy por hoy está apareciendo, y nos hacía referencia que la autorizó el INAH; que fue una autorización que hicieron ellos y que no tiene nada que ver el municipio”, dijo Quintero Beltrán

Como líder de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos del Ayuntamiento, Quintero Beltrán, explicó que pidieron explicaciones a la Alcaldesa Estrella sobre el tema, encontrando que fue el INAH quién autorizó la obra. Sin embargo, dijo que seguirán pidiendo información al respecto para garantizar la seguridad del caminante.

Ante la repentina construcción de bardas sobre la calle Leandro Valle, la cual forma parte del proyecto de electrificación del mercado Pino Suárez, las regidoras Mylai Quintero y Maribel Chollet, señalaron que pedirán una investigación y rendición de cuentas sobre los permisos que se otorgaron para la obra, ya que afectan a comerciantes de la zona y movilidad del peatón.

“Nosotros como parte también de la Comisión de Urbanismo y también de los Mercados, vamos a pedir que nos den cuentas, ver si cuentan con los permisos, de qué área depende, porque obviamente también obstruye lo que es el pasar de la gente, de los comensales, de los turistas y los locales”.

Mencionó que, tenían entendido que el proyecto de electrificación contemplaba obras de bardas en cuatro puntos alrededor del mercado; sin embargo la construcción se dio de la noche a la mañana. En tanto, recordó que toda construcción en la ciudad, requiere conocimiento del municipio.

“Se suponía que así se iba a integrar, pero de la noche a la mañana apareció esa barda y te digo, sin conocimiento de parte de nosotros; entonces, vamos a pedir los permisos correspondientes y ver a cuál es la dependencia que corresponde. Hay que recordar que todo lo que se construye en Mazatlán, aunque sean áreas federales, áreas estatales, obviamente tiene que pasar también aquí por el municipal”.

Por su parte, Maribel Chollet, declaró que justamente presentó un oficio ante el INAH, así como ante la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, IMPLAN y al Director de Desarrollo Urbano, en busca de más detalles de la obra, ya que son las áreas involucradas que debieron haber dado cumplimiento a todos y cada uno de los reglamentos que implican tanto la invasión a vía pública como de movilidad.

“Justamente el INAH otorgó aparentemente permisos, porque yo desde ayer hice entrega de los oficios, de los cuales no he tenido todavía respuesta; pero yo exijo una investigación y una auditoría total a ese proyecto completo, porque obviamente el mercado y los locatarios tienen todo el derecho en solicitar las mejoras, y los mazatlecos y los turistas merecemos tener el mercado Pino Suárez en las más dignas condiciones, pero jamás violentando ni transgrediendo el derecho más elemental que tenemos que preservar, que es el derecho humano a que el libre peatón no sea afectado”, dijo Chollet Morán.

“Me parece totalmente violatorio y fuera de lugar la forma en la que resolvieron estropear una vialidad, un Centro Histórico, una calle muy transitada donde también afectaron a locatarios, quienes tienen el mismo derecho porque son vendedores, que tienen más de 30 años vendiendo en ese permiso y de la noche a la mañana les levantan un muro, que aparte es patéticamente contaminante visualmente hablando y turísticamente más”.