Ante el incremento de feminicidios y homicidios dolosos en Mazatlán, las regidoras Maribel Chollet Morán y Wendy Liliana Barajas Cortés, exigieron que se mejoren las estrategias de seguridad y se den verdaderos resultados, no narrativas construidas.

“Vivimos un 25 de noviembre atípico, donde nuestros tres niveles de gobierno hoy por hoy son encabezados por mujeres, pero eso solamente forma parte del discurso oficial, no, no llegamos todas, nos faltan todas y cada una de las mujeres a las que se les ha arrebatado la vida”, recalcó la Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán.

“Nos faltan las mujeres desaparecidas, madres de familia, hijas, hermanas, esposas, ciudadanas, sin embargo, la realidad de las mujeres hoy y a pesar de los avances importantes, significativos que no podemos dejar de lado y sí reconocer, habla de una historia muy distinta”.

Recordó que en pleno 25 de noviembre, día en que el mundo conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer, dos mujeres más se sumaron a las estadísticas de feminicidios al ser asesinadas en el Fraccionamiento Los Acantos, en Mazatlán..

Fueron asesinadas a balazos porque en el interior de su vivienda no estuvieron seguras, en el interior de su hogar se les arrebató la vida, como se les arrebata todos los días a plena luz del día en Mazatlán.

“No es un hecho aislado, en lo que va de noviembre 12 mujeres han perdido la vida en hechos violentos en Mazatlán, de los 13 feminicidios que tiene la Fiscalía General del Estado que se han registrado en los primeros días transcurridos de noviembre, nueve ocurrieron aquí en Mazatlán", expresó en su intervención en asuntos generales durante la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

“Son cifras que deberían estremecer la cimentación de la sociedad, pero también deberían establecer en qué situación estamos paradas las mujeres en Mazatlán. En lo que va del año se ha tipificado 37 feminicidios en Mazatlán y más de 50 mujeres han sido asesinadas”.

Dijo que para dimensionarlo en el 2023, 2024 y 2025 se registraban entre tres, cuatro o cinco feminicidios en todo el año, tan solo en octubre fueron 14 y en Sinaloa la violencia viene acompañada por la impunidad.

Son 22 carpetas de investigación por homicidio y feminicido doloso de mujeres en el Estado, de las cuales solo 44 han sido judicializadas y apenas se ha dictado en seis casos sentencias.

“A ello se suman 172 mujeres que siguen sin ser localizadas en Mazatlán y 172 familias que las siguen buscando, mientras las mujeres se están muriendo este Gobierno se ocupa más de las fotografías, de las poses y de las narrativas construidas que en dar verdaderos resultados”, subrayó.

“Yo lamento que el día de hoy no esté la Presidenta Municipal presente, pero a usted Secretario (del Ayuntamiento de Mazatlán), a quien le toca estar cubriendo esa responsabilidad, hágale de manifiesto este posicionamiento porque estoy segura que no se da a la tarea de leer las actas que firma de las sesiones”.

La Regidora y presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, también en su intervención en asuntos generales en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, y ante el primer cómputo del Carnaval de Mazatlán 2027, dijo que resulta necesario hablar de las condiciones en que se desarrollará dicha fiesta del 4 al 9 de febrero.

Se debe saber qué estrategia de seguridad se está diseñando para el próximo Carnaval, qué coordinación existe entre los tres niveles de Gobierno, qué garantías ofrecerán a las familias mazatlecas, a los participantes, a los trabajadores y a los miles de visitantes que se espera recibir.

“Tanto el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen una gran responsabilidad en la organzación, planeación y desarrollo de nuestra máxima fiesta”, continuó Barajas Cortés.

"La organización del Carnaval no puede limitarse a la presentación de artistas, la preparación de carros alegóricos, las coronaciones y los espectáculos, debe contemplar como prioridad la seguridad y la integridad de todas las personas".

Por ello, hizo un llamado para que se informe al Cabildo de Mazatlán y a la ciudadanía sobre las estrategias de prevención, los protocolos de actuación, los operativos de vigilancia y la coordinación interinstitucional que se implementarán antes, durante y después de las festividades.

"Estamos a tiempo de planear, de prevenir y de generar condiciones de confianza y tranquilidad, no se trata de generar incertidumbre ni de desalentar la realización de nuestro carnaval, por el contrario, se trata de contribuir a que sea una celebración exitosa, responsable, pero sobre todo segura", recalcó Barajas Cortés.

En tanto que el Regidor panista, Felipe Parada Valdivia, dijo que la realidad que están viviendo los sinaloenses y los mazatlecos dista mucho del Informe de Labores que presentó la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, donde habla de avances, desarrollo económico, inversión y bienestar para los sinaloenses.

"Pero ante todo, lo que estamos viviendo en nuestro Municipio vale la pena preguntar a qué realidad hace referencia en su Informe, porque la realidad que estamos viviendo los sinaloenses y los mazatlecos dista mucho de ese documento que se entregó al Congreso", subrayó Parada Valdivia.

"¿Dónde está la inversión en obra pública que nuestro municipio necesita?, ¿Dónde están los programas extraordinarios de apoyo para contrarrestar la grave crisis económica que estamos atravesando?, ¿Dónde está la seguridad que tanto anhelamos los mazatlecos y que día a día nos hace salir con miedo de nuestras casas?".

Reiteró que se tiene una ciudad con necesidades urgentes de seguridad, de infraestructura, problemas de drenaje, mercados municipales deteriorados, vialidades en malas condiciones y colonias que requieren atención, se tienen comerciantes que están cerrando sus negocios y familias que están perdiendo sus fuentes de ingreso o sus empleos.