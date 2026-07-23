Exigen regidores de Mazatlán justicia a dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda

MAZATLÁN._ A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el regidor Rafael Mendoza Zataráin exigió, durante la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves en Mazatlán, que haya justicia para el fundador del Partido Sinaloense.

“Justicia tardía no es justicia, es impunidad disfrazada de tiempo. Estamos a un par de días de cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador y líder del Partido Sinaloense; ex Rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa; pero sobre todo un hombre cuya trayectoria e impacto en la vida pública del estado de Sinaloa es innegable”, comentó el edil pasista.

“Se trata de una fecha que no solo duele en la memoria de miles de sinaloenses, sino que también ensombrece la dignidad y legitimidad de nuestras instituciones. Para un líder que dedicó su vida a la construcción de instituciones y a la participación ciudadana, el único homenaje legítimo es la verdad, el único recuerdo digno es la exigencia firme e inquebrantable de justicia”.

Fue el 25 de julio del 2024 cuando Cuén Ojeda fue asesinado con arma de fuego; primero se dijo que en un intento de robo de la camioneta en que viajaba con su acompañante en Culiacán, pero en una carta de Ismael “El Mayo” Zambada García, manifestó que el crimen se cometió en el mismo lugar en el que él fue secuestrado para llevarlo en contra de su voluntad ese día a Estados Unidos.

Mendoza Zataráin enfatizó que el homicidio de Cuén Ojeda no solamente arrebató la vida de un líder, sino la de un padre, un esposo y un abuelo; y lanzó un mensaje devastador a la sociedad sinaloense: el de que la impunidad sigue alcanzando a cualquier ciudadano.

“Para quienes tuvimos la fortuna de caminar a su lado, escuchar su voz firme y sentir su incansable pasión por transformar Sinaloa, estos dos años han sido de un silencio amargo. Su ausencia no solo se nota en los foros políticos, se siente en el alma de miles de familias que encontramos en él a un aliado, a un maestro, a un amigo, a un amigo entrañable”, reiteró.

“Su partida nos dejó un vacío inmenso, pero también un legado de lucha, por su memoria y por la dignidad del pueblo de Sinaloa. Desde este Cabildo levantamos la voz con firmeza para exigir justicia, justicia para Cuén, justicia para su familia”.

El regidor del PAS se preguntó dónde están los asesinos intelectuales y materiales del hecho y también las autoridades.

“¿Dónde están los asesinos intelectuales y materiales? ¿Dónde está el Gobernador, dónde está el Secretario General de Gobierno, hoy Senador, dónde está la Fiscal General del Estado? Se dice que jugando cartas en La Primavera”, expresó.

Por su parte la regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, dijo suscribir cada una de las palabras de su compañero ,el regidor Mendoza Zataráin.

“Pero yo elevo el tono: ha sido un crimen de Estado y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Dónde está el principal acusado y señalado por la propia sociedad? Protegido por el manto de la impunidad de un gobierno cómplice, corrupto y corruptor de instituciones”, recalcó Chollet Morán.

“La muerte del Diputado federal electo, la muerte del líder de un partido político, de un líder académico, pero también de un hombre con alto carácter y contenido social para Sinaloa sigue en la impunidad porque los crímenes de Estado, que hoy en este gobierno de cuarta están sucediendo todos los días, han vulnerado la cimentación social de nuestro estado. Hay un antes y un después en Sinaloa, hay un antes y un después de la muerte de el maestro Héctor Melesio Cuén”.

La regidora agregó que hoy Sinaloa se debate entre balas, y de la sierra a la costa se vive el atropello brutal que ha tenido cada uno de los municipios.

“Y es un crimen de Estado de quienes hoy, bajo el manto de la protección, son prófugos de la justicia de Estados Unidos, pero también son prófugos de la justicia de las y los sinaloenses. En esta vida, porque creo en Dios por sobre todas las cosas, nada se queda en el aire, tarde que temprano todo se paga y lo van a pagar, y la vida se encargará de hacernos justicia a las y los sinaloenses”, subrayó.

Chollet Morán también envió un abrazo solidario a la Diputada Angélica Díaz, esposa de Cuén Ojeda, y a todo el equipo que acompañó al líder y fundador del PAS.