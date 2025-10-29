Exigen rendición de cuentas y apertura a la participación ciudadana al Consejo de Seguridad Pública de Mazatlán

MAZATLÁN._ Que se abra a la sociedad civil en aras de sumarla a la transparencia de recursos, rendición de cuentas y participación ciudadana, exigió públicamente el Observatorio Ciudadano de Mazatlán al Consejo Municipal de Seguridad Pública que en 15 meses no ha sesionado de manera pública, pero sí ha ejercido 1.4 millones de pesos del erario público.

“El Observatorio Ciudadano de Mazatlán solicita abiertamente al Consejo de Seguridad Pública de Mazatlán se abra a la sociedad civil en aras de sumarla en acciones que colaboran en la transparencia de recursos, rendición de cuentas y participación ciudadana, ya que en los últimos 15 meses este Consejo no ha sesionado de manera pública, pero sí ha ejercido 1.4 millones de pesos del erario, recurso que recibe ministrado de manera mensual”, informó el OCM en un comunicado de prensa este 29 de octubre.

Agregó que el pasado 10 de septiembre el OCM le solicitó al recién nombrado coordinador ejecutivo de dicho Consejo, Jorge Rubén Ibarra Escobar, una reunión de acercamiento en aras de conocer su plan de trabajo y mostrarle la disposición de colaborar en la construcción de buenas prácticas de gobierno en transparencia.

Sin embargo, le informó al organismo social que se encontraba en el proceso de entrega recepción del cargo y no le era posible el encuentro.

El OCM recordó que el 26 de septiembre se solicitó nuevamente la reunión y en esa ocasión Ibarra Escobar los citó para el 3 de octubre en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en el Centro Histórico, pero canceló de última hora y el 15 de octubre se solicitó nuevamente el encuentro para el 23 de octubre a las 12:30 horas, pero Ibarra Escobar rechazó la reunión argumentando motivos de agenda.

“Por lo anterior, lamentamos la resistencia que hemos detectado de este nuevo Consejero para abrirle las puertas a la sociedad civil interesada en participar en temas públicos, más en lo relacionado a la seguridad, clave en este contexto de violencia que estamos viviendo en el Estado, particularmente en Mazatlán donde existe un incremento sostenido de desapariciones forzadas, un delito directamente vinculado con el trabajo preventivo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y por lo tanto, de alto interés colectivo”, añadió el OCM.

“En ese sentido, exigimos de manera pública la apertura del Consejo de Seguridad Pública del Gobierno de Mazatlán a la participación ciudadana para conocer su proyecto de trabajo, diagnósticos públicos de incidencia delictiva, mapeos de zonas de riesgo y el uso de presupuestos, ya que no se trata de información sensible y tenemos derecho a conocerla”.

Reiteró que como organización ciudadana su interés es colaborar como vigilante ciudadano en el cumplimiento de las acciones institucionales de dicho Consejo y es la construcción de mecanismos de rendición de cuentas, ya que el anterior Consejo no sesionó durante más de un año, pero sí ejerció más de un millón de pesos en acciones que quedaron en privado y no se quiere que la historia se repita.

“Es importante recordar que el Consejo de Seguridad Pública de Mazatlán se creó por decreto en marzo del 2008 como un Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, su objeto es la preservación del estado de Derecho y la seguridad pública a través de la creación de estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento irrestricto de las leyes”, informó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Su misión es la coordinación entre la sociedad y servidores públicos que conforman el Consejo, con el fin de incrementar la implementación y desarrollo de acciones y programas en beneficio de la población mazatleca”.

Dio a conocer que el OCM podría colaborar con el Consejo en mención proponiendo mecanismos para impulsar agendas participativas; diseñar indicadores de seguimiento de acciones y programas e impulsar mecanismos simples de transparencia activa y proactiva que informen con regularidad el uso de presupuestos.

Además, generar informes ciudadanos independientes que complementen lo que hace el Consejo para visibilizar su trabajo y el nivel de cumplimiento, así como diseñar esquemas de rendición de cuentas sobre compromisos y resultados y programas y promover la participación social en las sesiones.

“Desde Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C. reiteramos nuestra voluntad de sumar, proponer y trabajar en conjunto por la rendición de cuentas. Aspiramos a tener un Consejo de Seguridad Pública Municipal que escuche a la ciudadanía, que no le tema al escrutinio público y que transparente sus decisiones con responsabilidad”, subrayó el OCM.