Exigen respeto para trabajo de regidores y funcionarios municipales de Mazatlán

A través de una carta abierta a la opinión pública, la ex directora de Ecología Municipal, Lourdes San Juan Gallardo llamó a que se respete el trabajo que realizó cuando estuvo al frente de esa dependencia y al que realizan los regidores.

Ello, porque el pasado miércoles 7 de julio, la Secretaría del Ayuntamiento rechazó incluir en el Orden del Día de la Sesión de Cabildo que se llevaría a cabo el jueves 8, el dictamen para avalar a los miembros del Consejo de Desarrollo Sustentable con el argumento de que el Presidente Municipal no lo considera viable.

“Que hay sospecha de tráfico de influencias y que familiares de algunos integrantes del Cabildo pudieran ser parte del CDSM. Sobre éste punto debo recalcar que la convocatoria es muy clara sobre los requisitos para ser consejero, es la trayectoria ambiental y ser postulado por una asociación civil o académica y lo ya mencionado anteriormente sobre haber ocupado puestos religiosos, en partidos políticos o ser funcionario público”, expone San Juan Gallardo.

Indicó que otro de los argumentos para rechazar que el dictamen se incluyera en el orden del día de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número 65, fue que el Presidente Constitucional al Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, ya de regreso, la actual directora de Ecología, y los regidores que regresaron a sus cargos “desconocen” el proceso porque no estuvieron presentes y no conocen a los consejeros propuestos.

El dictamen al que hace referencia San Juan Gallardo lo presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento Adalberto Valle Pérez, coordinador de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, pero no se incluyó en el orden del día.

Durante la sesión, Valle Pérez solicitó que se modificara el orden del día de la sesión para que, a pesar de haber sido dejada fuera, se incluyera el dictamen, pero la propuesta fue rechazada con dos votos a favor, seis abstenciones y seis en contra.

Ello, dijo San Juan Gallardo, a pesar de que, siete regidores y dos representantes de otros tantos regidores participaron en las etapas del proceso y en la selección de quien ostentaría el cargo de presidente del consejo. La convocatoria para conformar el consejo se lanzó el 15 de marzo de 2021 en el portal del Ayuntamiento de Mazatlán, se recibieron propuestas del 17 al 31 de marzo, y el 21 de mayo los integrantes del Cabildo votaron por quien consideraron la mejor opción para encabezar el Consejo de Desarrollo Sustentable

.La última etapa sería que el dictamen se llevara al pleno del Cabildo para que se avalara la conformación del consejo y su presidente o presidenta.

“Por todo lo anterior, quiero expresar que el procedimiento y mi desempeño ante la Dirección de Ecología siempre fue realizado con ética y apego a los reglamentos municipales muy contrario a lo que se pretende hacer en el Cabildo Municipal al deslegitimar y desconocer la actuación de quien en su momento ocupó los cargos al frente del Municipio y que queda establecido en nuestra Constitución Mexicana artículo 115 fracción 1 y 13 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa, donde se señala que no puede detenerse la actividad municipal hasta en tanto hubieren sido de nueva cuenta asumidos los cargos al fenecer las licencias otorgadas”, señaló en su carta.

Llamó a que prevalezca la ética, la legalidad y el reconocimiento a quienes trabajaron y ocuparon cargos de responsabilidad durante el periodo de ausencia debido al derecho que asistió, también, a quienes participaron en las contiendas políticas, a quienes decidieron seguir cumpliendo con su compromiso de trabajo, pues lo hicieron con el objetivo de seguir sirviendo a la ciudadanía y de que no se obstaculizara el trabajo municipal.

“Invito a las autoridades municipales a la reflexión acerca de la importancia de los preceptos de nuestro señor Presidente de la República, no robar, no mentir y no traicionar a nuestro pueblo”, recalcó.