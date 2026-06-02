$!Exigen seguridad habitantes de La Mora; autoridades de Mazatlán prometen reforzar vigilancia

Cansados de vivir entre el miedo y la incertidumbre, habitantes de la comunidad de La Mora, perteneciente a la sindicatura de El Quelite, se manifestaron este martes en Mazatlán con la finalidad de exigir mayor presencia de las corporaciones de seguridad y acciones inmediatas ante la violencia que ha afectado a la población durante los últimos meses. La protesta en la que participaron cerca de 50 personas se desarrolló en la Avenida Rafael Buelna, una de las más transitadas del puerto, donde los manifestantes bloquearon parcialmente la circulación para llamar la atención de autoridades municipales y obtener alguna respuesta ante sus exigencias de seguridad para su comunidad.

Con cartulinas en mano y consignas de justicia y seguridad, los vecinos de La Mora denunciaron la falta de patrullajes, la ausencia de autoridades en la comunidad y una serie de hechos violentos que han generado temor entre las familias. De acuerdo con Leticia, una de las habitantes del lugar, son alrededor de 50 las familias afectadas por la actual situación que se vive en dicha comunidad, donde varias personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la inseguridad y otras se niegan a regresar por miedo a ser víctimas de violencia. “Vivimos con temor. Hay vecinos que ni siquiera quisieron venir a la manifestación porque tenían miedo de que ocurriera algo. Esta es una manifestación pacífica, no venimos a pelear ni a hacer destrozos, solamente queremos que nos escuchen”, comentó. “Queremos que las autoridades volteen a ver a La Mora, porque sentimos que para el gobierno nuestra comunidad no existe”, añadió.

Durante la manifestación, los pobladores señalaron que en la comunidad se han registrado enfrentamientos armados, presuntas privaciones de la libertad, agresiones físicas y homicidios relacionados a hechos violentos. Aunado a esto, los vecinos aseguraron que los reportes que se han realizado a distintas autoridades no han generado ningún tipo de respuesta efectiva para los habitantes de la comunidad. “Nadie nos estaba escuchando, por eso decidimos venir a manifestarnos y permanecer aquí hasta que alguna autoridad nos atendiera. Lo único que pedimos es que haya autoridad en La Mora y que regresen los patrullajes”, dijeron. “Hemos hecho reportes, pero no hay respuesta de ninguna autoridad, por lo que la gente sigue viviendo con miedo”, agregaron. Los vecinos también expusieron las afectaciones que la situación ha provocado en la vida cotidiana de la comunidad, entre las que destaca que los niños han dejado de asistir a clases por temor a quedar expuestos a hechos de violencia, acumulando aproximadamente 60 días sin acudir de manera regular a la escuela. De tal forma que los habitantes afirmaron sentirse abandonados por las autoridades y sostuvieron que actualmente la presencia de grupos delictivos es más evidente que la de las corporaciones de seguridad en la zona.

Autoridades atienden la manifestación Tras cerca de una hora de protesta, acudieron al lugar el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, para dialogar con los habitantes y escuchar sus demandas. Durante el encuentro, Barrón Valdez se comprometió a reforzar la vigilancia en la comunidad y anunció que a partir de este mismo martes se pondrán en marcha recorridos de seguridad en coordinación con autoridades federales.

“Vamos a realizar recorridos y coordinarnos con las autoridades federales para reforzar la seguridad en la zona rural y atender esta situación de manera efectiva. Nos hemos tratado de comunicar con personas del poblado, pero no hemos tenido respuesta, pero aún así vamos a revisar nuevamente la situación y fortalecer los recorridos”, declaró. “Nos vamos a coordinar con las autoridades federales para que nos apoyen en la atención de esta comunidad”, añadió. Asimismo, indicó que se establecerán canales de comunicación directa con representantes de la comunidad para agilizar la atención de cualquier emergencia y evitar que los reportes queden sin seguimiento. Barrón Valdez reconoció que existen reportes sobre situaciones de violencia en la zona, aunque señaló que varios de ellos no han podido ser verificados formalmente, pero aseguró que las denuncias realizadas por los habitantes serán revisadas y atendidas. De esta forma, el Secretario de Seguridad explicó que las comunidades más alejadas de la zona serrana suelen ser atendidas principalmente por autoridades federales, aunque precisó que la corporación municipal puede intervenir mediante operativos coordinados cuando las circunstancias lo requieren. “La zona más serrana normalmente es atendida por las autoridades federales, mientras que nosotros mantenemos presencia en El Quelite, pero cuando se presentan eventualidades como la que denuncian los habitantes de La Mora, podemos realizar operativos coordinados para brindar atención”, dijo.

Ahora vamos a mantener una comunicación más cercana con los habitantes para que cualquier reporte pueda ser atendido de manera inmediata. Nuestro compromiso es revisar la situación, verificar los reportes y establecer acciones de seguridad en coordinación con las autoridades correspondientes”, sentenció.

Buscan autoridades fortalecer la comunicación Moisés Ríos Pérez aseguró que la administración municipal dará seguimiento inmediato a las inquietudes planteadas por los habitantes y atribuyó parte de la problemática a fallas de comunicación entre las autoridades y representantes de la comunidad. Explicó que en ocasiones se han recibido reportes que posteriormente no pueden ser confirmados al no lograrse contacto con quienes los realizaron, por lo que se trabajará en establecer mecanismos más efectivos de comunicación. “Vamos a estar muy al pendiente de esta comunidad y de forma directa estaremos dando seguimiento a sus solicitudes, donde la atención será inmediata, pues desde este momento los responsables del sector estarán atentos a cualquier reporte que surja en la comunidad”, comentó. En ese sentido, informó que se buscará fortalecer la coordinación entre la comunidad, la comisaría local, la sindicatura de El Quelite y las dependencias municipales para garantizar una atención más rápida y efectiva.