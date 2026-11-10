$!Exigen trabajadores al Gobierno federal apoyos extraordinarios a la UAS

Trabajadores académicos y administrativos exigieron al Gobierno federal apoyos extraordinarios a la Universidad Autónoma de Sinaloa para el cierre de año, de lo contrario, en el referéndum del 19 de noviembre aprobarán el estallamiento a huelga.

También dijeron en conferencia de prensa este martes que está en incertidumbre el pago de la presente quincena y como el 15 cae en domingo, se la deberían adelantar al viernes 13, pero podría ser hasta el lunes o martes.

“Básicamente es eso, a la Federación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, que realmente sean conscientes de que nosotros hicimos la reingeniería (financiera), la votamos, nos descuentan un 5 por ciento en nuestra quincena”, dijo el profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAS en Mazatlán, José Luis Lizárraga Valdez.

“Nos han pautado prestaciones, las becas al desempeño, la bolsa a proyectos de investigación y ahí estamos cumpliendo nuestra tarea, pero no hemos tenido esa parte que les toca a ellos y este referéndum es un llamado realmente a la Federación a que cumpla esa parte, que se sienten con nuestras máximas autoridades porque somos académicos nosotros y realmente se subsane esta situación y no únicamente para este año 2026, sino para que los próximos años no tengamos esta situación de incertidumbre”.

En la conferencia de prensa realizada en la Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS en Mazatlán, agregó que para el presente año se asignó a dicha institución un presupuesto, pero en las quincenas se absorbe esa parte.