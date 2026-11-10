$!Exigen trabajadores al Gobierno federal apoyos extraordinarios a la UAS

Trabajadores académicos y administrativos exigieron al Gobierno federal apoyos extraordinarios a la Universidad Autónoma de Sinaloa para el cierre de año, de lo contrario, en el referéndum del 19 de noviembre aprobarán el estallamiento a huelga.
También dijeron en conferencia de prensa este martes que está en incertidumbre el pago de la presente quincena y como el 15 cae en domingo, se la deberían adelantar al viernes 13, pero podría ser hasta el lunes o martes.
“Básicamente es eso, a la Federación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, que realmente sean conscientes de que nosotros hicimos la reingeniería (financiera), la votamos, nos descuentan un 5 por ciento en nuestra quincena”, dijo el profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAS en Mazatlán, José Luis Lizárraga Valdez.
“Nos han pautado prestaciones, las becas al desempeño, la bolsa a proyectos de investigación y ahí estamos cumpliendo nuestra tarea, pero no hemos tenido esa parte que les toca a ellos y este referéndum es un llamado realmente a la Federación a que cumpla esa parte, que se sienten con nuestras máximas autoridades porque somos académicos nosotros y realmente se subsane esta situación y no únicamente para este año 2026, sino para que los próximos años no tengamos esta situación de incertidumbre”.
En la conferencia de prensa realizada en la Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS en Mazatlán, agregó que para el presente año se asignó a dicha institución un presupuesto, pero en las quincenas se absorbe esa parte.
“Pero en la Universidad no solamente es el pago de quincenas, es el pago de otros insumos, otras estrategias de aseo, investigaciones o por lo menos aditamentos, insumos y demás”, reiteró Lizárraga Valdez.
También dijo que hay incertidumbre de que no se pague a tiempo la presente quincena a los trabajadores de esa institución.
"Hay incertidumbre, nosotros en la Universidad si cae el 15 sábado o domingo se paga un viernes, entonces posiblemente se vaya al lunes o posiblemente se vaya a martes o posiblemente está la incertidumbre y ojo, es ésta, y la que sigue qué viene volver a citarlos", reiteró.
"Entonces como profesor universitario, en representación de la masa académica y administrativa sí exigimos una solución, sí exigimos realmente que la Federación atienda el llamado de nuestras autoridades universitarias que están más arriba de nosotros, nosotros damos las clases, estamos abajo con este tratamiento de los alumnos y le entramos a esta rueda de prensa por qué, porque nosotros queremos simplemente el respaldo económico".
En la conferencia de prensa se reiteró que si el Gobierno federal no apoya con recursos extraordinarios a la UAS se aprobaría el estallamiento a huelga, pero no se quiere llegar a eso para no afectar a los cerca de 170 mil alumnos de esa institución en la entidad.
"Hasta ahorita es el estallamiento de huelga, que no quisiéramos, pero es la estrategia medible y que siempre está calendarizada, sin estar irrumpiendo nuestra tranquilidad o nuestro estatus universitario, es el 19 de noviembre el referéndum y si sigue la situación, que esperamos se resuelva antes, si no lamentablemente estallaríamos a huelga", recalcó Lizárraga Valdez.