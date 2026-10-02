$!Exigen trabajadores de Telebachillerato certidumbre laboral en Sinaloa

Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios de Sinaloa realizan un paro laboral en los 100 planteles del estado para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales, prestaciones, acceso a vivienda y certidumbre en sus empleos. La movilización se lleva a cabo en cada comunidad donde se encuentran ubicados los planteles, por lo que en la zona sur participan trabajadores de centros educativos desde San Ignacio hasta Escuinapa. Entre los planteles que se sumaron al paro se encuentran los Telebachilleratos Comunitarios de La Guásima, El Vainillo, El Palmito del Verde, El Matadero, Chele, El Recreo y Santa Catalina.







De acuerdo con los trabajadores, en la zona sur son alrededor de mil 600 estudiantes los que forman parte de este subsistema educativo. Édgar González Sarabia, responsable del plantel de Telebachillerato Comunitario El Recreo y miembro de la comitiva estatal de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa, señaló que el movimiento busca que las autoridades reconozcan los derechos laborales de quienes trabajan en estas instituciones. “Estamos aquí en el paro laboral de los Telebachilleratos en el Estado de Sinaloa, somos 100 planteles que buscamos la certidumbre laboral, estamos aquí para que el Estado nos reconozca nuestros derechos de vivienda, de prestaciones”, expresó.





González Sarabia hizo un llamado a legisladores, autoridades educativas y al Gobierno del Estado para atender las demandas del personal que labora en el Telebachillerato Comunitario. Aclaró que la movilización no tiene un carácter partidista y que la intención es llamar la atención sobre las condiciones laborales de los trabajadores del magisterio rural. “Esto no se trata de partidos políticos, se trata de que todos nos ayudemos al magisterio rural sinaloense, en especial al Telebachillerato Comunitario”, manifestó.



