$!Exigen trabajadores del Ayuntamiento medicamentos y atención médica

Trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán se manifiestan este lunes para exigir mejoras en la atención médica que reciben, principalmente ante la falta de medicamentos, especialistas e insumos en el Hospital Municipal. Durante la protesta, los empleados señalaron que las carencias han afectado distintos servicios médicos, al grado de que algunas cirugías se encuentran pendientes y los trabajadores enfrentan dificultades para recibir atención especializada. “Medicamentos, especialistas, los insumos, no hay cosas así. No hay insumos, no hay servicios”, señalaron durante la manifestación.







Los inconformes también indicaron que las afectaciones no se limitan al área de salud, pues trabajadores de distintas dependencias municipales se han sumado a la protesta para exponer las condiciones en las que laboran. Entre los grupos presentes se encuentran empleados de Servicios Públicos, Parques y Jardines y Obras Públicas, quienes también reclaman la atención de las autoridades municipales a sus demandas.







Con cartulinas colocadas durante la manifestación, los trabajadores hicieron visibles sus reclamos. En una de ellas se lee. “Director del Hospitalito, ponte las pilas, mi salud no puede esperar”. Los trabajadores pidieron que se atiendan de manera prioritaria las necesidades del servicio médico municipal y que se garantice el acceso a medicamentos, especialistas, insumos y procedimientos que requieren los empleados.





