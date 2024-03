”La principal manifestación de los compañeros es por la mala gestión que hemos tenido por parte de dirección, el doctor Héctor Alcántara Gómez, estamos teniendo problemas de necesidades tanto como clínica unidad hospital como laborales, tenemos carencias en este hospital, principalmente materia, medicamentos, tenemos malas instalaciones, no tenemos banco de sangre, no tenemos Unidad de Cuidados Intensivos”, expresó la delegada sindical de dicha clínica, Flor Medina Rivas.

Agregó que la problemática principal que se tiene para cubrir las guardias de esos días es que no se tiene ni siquiera presupuesto para suplencias ni personal en algunas especialidades para que cubra esa guardia durante esos dos días.

”Entonces las guardias estaban hechas, los compañeros iban a venir a trabajar por voluntad propia a cambio de que les iban a entregar después su día, iban a gozar del beneficio y a final de cuentas ese acuerdo se rompió, con una llamada telefónica a la otra compañera que también es representante del Sindicato le dijo eso (el director), ya después fuimos a buscarlo a la dirección para hablar con él todo el personal y él nos cerró la puerta, íbamos a hacer una negociación, pero ya estamos cansados, si no respetó el acuerdo desde un principio ahorita ya no vale la pena cuando la gente se está manifestando”.

”Y qué pasó, ayer el doctor, por indicación de él, dijo que ese acuerdo no estaba vigente y que aquí íbamos a hacerle como en Carnaval, 50 por ciento (iba descansar) un día y 50 por ciento otro día, aunque estamos enterados que en área de Consultas no hay citados, fue bloqueada la cita para Consulta, entonces la parte donde tenemos más necesidad para cubrir en este tipo de guardias es, como siempre ha sido, Hospital y Urgencias”, reiteró la delegada.

Dijo que el Jueves y Viernes Santo se brindará el servicio a los derechohabientes en las áreas que se trabajan con guardias, ya está previsto eso pero esperan que el director atienda al personal y a la secretaria general del Sindicato del Issste en Sinaloa, que vendría este miércoles a Mazatlán.

En apoyo al personal de la Clínica Hospital se unieron a la manifestación integrantes del Comité de Derechohabientes del Issste, encabezado por Víctor Estrada que ya tienen meses buscando a los directivos de esta institución a nivel estatal y nacional.

”Nosotros estamos en solidaridad y en apoyo a los trabajadores del Issste, al personal médico, al personal de Enfermería, al personal administrativo que han sido acosados laboralmente y han afectado los servicios, este acoso es por parte de los directivos de esta institución, el personal del Issste hace mucho esfuerzo para prestar sus servicios, pero no cuenta con los elementos, hay mucha deficiencia que no han querido cubrir”, expresó el presidente de dicho comité, Víctor Estrada.

”Nosotros como comité tuvimos una reunión con el doctor Alcántara, el director de esta clínica en noviembre del año pasado en donde se le hicieron una serie de peticiones, una petición tan simple que es que las personas que vienen al laboratorio a sus exámenes los tienen desde las 6:00, 6:30 en la calle, con riesgo de que los atropellen, ya los han atropellado, se le pidió que se abriera la reja a las 6:30 para que pudieran estar en el área antes de entrar al edificio, un área más segura, no lo resolvió”.

Recalcó que dicha clínica no tiene Terapia Intensiva, no hay banco de sangre, no hay tomografía, muchos de los servicios por la burocracia el derechohabiente lo paga de su bolso y si mandan a un paciente a Culiacán sus familiares tienen que pagar el traslado de los posibles donadores, lo mismo que alimentación y en algunos casos hasta hospedaje porque tienen que estar muy temprano.

Recalcaron que para resolver las necesidades y carencias de la clínica actual se debe construir un nuevo hospital en donde se encuentra actualmente el campo de futbol a espaldas de las actuales instalaciones.