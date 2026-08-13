$!Exigen vecinos asegurar edificio abandonado tras incendio en el Centro de Mazatlán

Un incendio registrado en un edificio abandonado ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, movilizó en dos ocasiones a elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, mientras que vecinos del sector solicitaron a las autoridades bloquear los accesos al inmueble para evitar que se repita una situación similar.

Saúl Robles Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, informó que el reporte de la emergencia se recibió durante la madrugada del martes, alrededor de las 3:25 horas, y fue atendido por elementos de la Estación 1 y la Estación Central.

Robles Chávez detalló que el siniestro involucró el inmueble abandonado y una camioneta que se encontraba en el lugar, sin embargo, precisó que no fue posible establecer dónde comenzó el fuego ni cuál fue su causa.

“Estaba la camioneta y estaba el local que se quemó. No sabemos si fue adentro o de afuera, no lo investigamos, solamente hicimos nuestra labor para extinguir el fuego”, comentó.

El incendio alcanzó una intensidad considerable debido a que dentro de la construcción había estructura y materiales de madera que facilitaron la propagación de las llamas.