$!Exigen vecinos de Fraccionamiento Campo Bello, en Mazatlán, reparación de fuga de aguas negras

Habitantes del Fraccionamiento Campo Bello exigieron públicamente la reparación de una fuga de aguas negras en la calle Río Amazonas, entre la Avenida Ejército Mexicano y la calle Río Humaya, que afecta tanto a quienes viven como a quienes trabajan y acuden por algún servicio a esa zona de la ciudad. La señora María Elena Montoya recordó que el problema de las fugas en la red de drenaje tiene cerca de 15 años, pero hace dos años un camión cayó en un hoyo en la calle Río Amazonas y como no fue reparado el tubo del drenaje el derrame continuó y se agravó en los últimos 15 días.

“El problema así tan fuerte fue hace dos años que el camión de la basura se cayó en el orificio donde está saliendo el agua, pero anteriormente ahí donde está parado ese carro blanco siempre se ha salido el agua, no sé sí sea agua potable o sea agua de drenaje, pero aquello sí ya es agua de drenaje y también aquí”, añadió la señora Montoya en entrevista en el lugar. “Lo he reportado por años, sí han venido pero nada más tapan, pero no se soluciona nada con la tubería, no reparan nada”. Recordó que cuando se agravó el problema hace dos años presentó un oficio a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y nada más le dijeron que revisara su banqueta, pero el problema no es en su casa sino que está en la calle, incluso puso banqueta nueva y ahí no se detectó ningún desperfecto.

“Presenté (el oficio) y no vinieron, se ha quitado el agua, pero no hay solución, este año que vino la señora Presidenta (Municipal) que andaban aquí todos los del comité presenté este papel y me tomaron este dato (el mismo oficio, el 15 de enero del presente año), limpiaron todo, vino una bomba, un camión de ellos y limpiaron, pero ahí estaba el orificio donde se ve cómo el agua va corriendo y todo eso está lleno de agua porque el tubo está roto, ahí está el orificio donde está brotando el agua, ahí en medio”. Precisó que en la esquina de la calle Río Amazonas y Río Humaya ya se rompió también la red de drenaje, al igual que en otros puntos de dicho fraccionamiento y aunque con un camión limpiaron la red de drenaje, no han reparado la parte que está rota. Recordó que en llamadas recientes le contestaron a su hermana que ese reporte ya tenía registro de que estaba reparado, lo que no es verdad.