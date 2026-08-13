$!Exigen vecinos que se asegure edificio abandonado tras incendio en el Centro de Mazatlán

Un incendio registrado en un edificio abandonado ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, movilizó en dos ocasiones a elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, mientras que vecinos del sector solicitaron a las autoridades bloquear los accesos al inmueble para evitar que se repita una situación similar.
Saúl Robles Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, informó que el reporte de la emergencia se recibió durante la madrugada del martes, alrededor de las 3:25 horas, y fue atendido por elementos de la Estación 1 y la Estación Central.
Robles Chávez detalló que el siniestro involucró el inmueble abandonado y una camioneta que se encontraba en el lugar, sin embargo, precisó que no fue posible establecer dónde comenzó el fuego ni cuál fue su causa.
“Estaba la camioneta y estaba el local que se quemó. No sabemos si fue adentro o de afuera, no lo investigamos, solamente hicimos nuestra labor para extinguir el fuego”, comentó.
El incendio alcanzó una intensidad considerable debido a que dentro de la construcción había estructura y materiales de madera que facilitaron la propagación de las llamas.
Ante esto, el comandante señaló que, después de controlar la emergencia durante la madrugada, los bomberos tuvieron que regresar horas más tarde debido a un nuevo reporte de los vecinos, quienes detectaron algunos puntos que continuaban humeando.
“Más tarde se volvió a ir a rematar unas brasas que quedaron ahí humeando y que los vecinos reportaron”, explicó.
Finalmente, Robles Chávez indicó que tras el siniestro, no se recibieron reportes sobre afectaciones a viviendas habitadas o inmuebles cercanos como consecuencia del fuego que se propagó.
Vecinos piden cerrar el inmueble
Por su parte, habitantes de la zona señalaron que el edificio abandonado es utilizado frecuentemente por personas en situación de calle para resguardarse, por lo que atribuyeron a esta situación, el origen del incendio ocurrido durante la madrugada.
No obstante, Bomberos aclaró que no cuenta con elementos para establecer la causa del siniestro ni determinar quién pudo haberlo provocado.
Ante el temor de que pueda registrarse un nuevo incendio u otro incidente en el edificio, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para restringir el acceso.
Por tal motivo, los habitantes plantearon que se coloque tablones u otro tipo de barreras en puertas y ventanas que impidan el ingreso al edificio, principalmente mientras el inmueble permanezca abandonado.
Consideraron que mantener abiertos los accesos facilita que personas ingresen al lugar y que eventualmente puedan repetirse incendios, además de representar un riesgo para quienes viven y trabajan en los alrededores.