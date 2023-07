“Por eso vamos a ir con el Presidente como Coordinadora en todo el estado para exigir que nos apoye con vivienda él, pero qué nos van a decir ellos y con justa razón, a dónde les voy a dar viviendas si no tienen terrenos, por eso vamos a agarrar primeros terrenos”.

“Aquí el trienio pasado un sólo terreno no tenían, desde Jorge Abel (López Sánchez) no se construyen casas, aquí se construyeron en Rincón de Urías más de 500 casas cuando estaba Jorge Abel y luego después cuando Malova (el Gobernador Mario López Valdez) construyó 210 casas allá en Palmares, pero de allá para acá nada, ni Quirino (Ordaz Coppel) ni este (actual Gobernador Rubén Rocha Moya) han construido una sola vivienda”, continuó Gutiérrez Sánchez.

Tras una reunión con el Alcalde Édgar González Zataráin, con quien acordaron revisar unos terrenos municipales que podrían destinarse a la edificación de viviendas, el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense e integrante de la Coordinadora en mención, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, manifestó que no se había observado que irresponsablemente el Gobierno del Estado a través de CVive no tiene una sola hectárea para reserva territorial, lo mismo que en la Dirección de Vivienda Municipal.

“Y bueno a lo mejor no nos recibe , pero nos manda, nos dice ‘váyanse a Sedatu’ (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), pero ya tienen los terrenos, haber Rocha, haber Édgar ya tienen los terrenos ...pero que él nos abra la gestión”.

Reiteró que integrantes de la Coordinadora en mención irán a buscar al Presidente de la República en su visita al parecer el fin de semana siguiente a Sinaloa para pedirle que de 1 millón 700 mil viviendas que prometió al inicio de su gestión dé algunas a Sinaloa donde no ha hecho ninguna.

“Queremos mínimamente 5 mil viviendas para Sinaloa y estamos en una Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda y a las Reservas Territoriales, qué dice el Gobernador: yo le entró con los terrenos, qué dicen los presidentes municipales de Mazatlán, Los Mochis y de Guasave y de Culiacán: nosotros le entramos con los terrenos”, continuó.

“Pero municipios como Rosario, como Concordia, Choix, son municipios muy pobres, esos al final de año andan batallando para la nómina, qué nos plantean ellos, que el Gobernador compre los terrenos y el Gobernador dijo yo le entro, pero ahorita por lo pronto estamos en Guasave, Mochis, Mazatlán y Culiacán, ahí ocupamos mínimamente 6 mil terrenos”.

Dio a conocer que en la reunión con el Alcalde de Mazatlán la mañana de este viernes la principal petición que le hicieron fue servicios para personas desplazadas por la violencia y que ya viven en el Fraccionamiento CVive, al noreste de este puerto, radicando con las carencias de los servicios como agua potable y energía eléctrica que actualmente tienen de manera colectiva, pero también se requieren escuelas, salud, alimentación y transporte.

“Y ahí viven como aislados los desplazados porque no entran ni los taxis, los camiones entran hasta las 9:00 de la noche, pero en la noche no hay nadie que quiera levantar una persona, entonces cuando hay enfermos, cuando hay accidentados tenemos que llevarlos, pero no hay ni las plataformas ni los taxis quieren entrar en la noche, entonces estamos buscando transporte colectivo para esa zona”, dio a conocer Gutiérrez Sánchez.

“Ahí hay más de 150 familias viviendo, van a instalarse otras 100 familias más, pero todavía no hay condiciones porque no hay servicios, eso es para los desplazados, queremos servicios”.

Y para los colonos en todo el estado no hay un sólo metro de reserva territorial, por ello se le planteó al Presidente Municipal que el terreno que se compró para panteón y que es pura roca, el Cabildo le apruebe cambio de uso de suelo para que se les venda a los habitantes de bajos recursos y si la hectárea vale un millón 200 mil pesos se puede vender a los colonos un lote de 7 x 16 metros en unos 30 mil pesos y a ese precio sí los podría pagar.

“La gente no quiere nada regalado, quiere que le vendan, quiere que le den crédito y que le den precio, yo creo que un terreno de 30 mil pesos sí lo pueden pagar, porque qué te dice Sedatu, qué te dicen los de Vivienda en México, si tú tienes ya tu terreno te doy un crédito, te doy un apoyo para vivienda, si no tienes no te lo doy”, reiteró Gutiérrez Sánchez.