Lo que inició con una tienda de abarrotes en 1970, ahora es el Grupo Panamá, donde la pareja también comenzó a vender pasteles, ahora tiene presencia con restaurantes y pastelerías en Sinaloa, Durango,

Baja California Sur, pero también busca la expansión hacia Baja California y Jalisco y ha incursionado en los sectores de hotelería, agricultura, educativo e inmobiliario.

Ignacio Osuna Moreno dio a conocer que el Grupo Panamá está en proceso de instalar una fábrica muy grande en Culiacán y se espera que dé batería para atender la demanda de los clientes.

“Ahorita también estamos haciendo un proyecto ahí en La Marina, que vamos a hacer otra Panamá ahí y un Centro Comercial ahí en la Marina, ahí en la esquina frente al Ricos Cafés, ahí, la habíamos suspendido por causa de la pandemia para no pedir prestado y no sabíamos si íbamos a poder trabajar para poder pagar las deudas y ahorita ya la reanudamos otra vez y le estamos dando”, continuó Osuna Moreno.

Recordó que también se piensa en irse a Guadalajara, Jalisco, pero primero se piensa en sacar los proyectos de la fábrica en Culiacán y el proyecto de la Marina para luego expandirse a Guadalajara, dependiendo de cómo venga el temporal, el trabajo o la situación.

Es importante seguir ampliando las fronteras porque ya vienen nuevas generaciones, ahí están sus nietos.

“Lo que te pide el negocio hay que hacerlo, si el negocio te pide más pues más, yo creo que yo ya le voy a bajar al ritmo (de trabajo) porque ya sigue Luis, Nacho (sus dos hijos) y ya vienen los nietos, pero bajo la mirada, mientras se pueda, mientras Dios me conceda estar en este mundo, Dios me conceda vida le vamos a atorar ahí el negocio”, reiteró.

También exhortó a las nuevas generaciones, a la población en general a que le entren al trabajo con perseverancia.

“Pues que le entren al trabajo con perseverancia, con mucho amor, con mucho tesón para que triunfen en la vida, no hay de otra manera más que estar en el trabajo, claro que también hay que divertirse, no crean que yo puro trabajo, tampoco, yo hacía unas fiestesonas marca diablo en la casa y nos divertíamos mucho siempre, debe haber un equilibrio no puro trabajo, trabajo y trabajo, no, no, no, hay que también divertirse y disfrutar la vida con la familia, también disfrutar los logros”, continuó.

“Me acuerdo cuando adquiríamos un terreno, una esquina o algo, le dábamos vueltas ahí, no lo podíamos creer verdad”, dijo.

Por su parte la señora Olivia Vudaurri Preciado dijo sentirse muy halagada por este homenaje.

“Muy halagada y agradeciendo a todos por su amabilidad de venir, la verdad, y al Club Rotario que siempre está pensando en la comunidad, en hacer cosas para la comunidad, es un Club muy trabajador”, añadió Vidaurri Preciado.

“El reconocimiento siento que ni lo merecemos, verdad, porque hay mucha gente mucho muy valiosa y trabajadora, pero bueno, nos tocó, la verdad que no (no se imaginó hasta dónde iba a llegar Grupo Panamá), la verdad no, todo se ha ido dando y (si) se necesita trabajar un poco más pues trabajamos un poco más y así se fue dando yo creo”, añadió.