Expansión de rutas en Mazatlán sigue en pie, solo falta firma del Gobernador: Águilas del Pacífico

El plan de expansión de rutas hacia Pradera Dorada por parte de los Autotransportes Águilas del Pacífico sigue firme para concretarse muy rápido, indicó su dirigente Juan Zataráin Velarde, quien asegura que solo falta la firma del Gobernador Rubén Rocha Moya para que éstas den inicio.

A pesar de la inconformidad de parte de la Alianza de Camiones Urbanos, las negociaciones se mantienen para que ambas organizaciones puedan llegar a un acuerdo; sin embargo, tal parece que la inclusión de las Águilas a nuevos rumbos es casi un hecho.

”Estamos en negociaciones con el Gobierno del estado; se va a resolver ya en estos días y yo creo que ya próximamente estaremos dando el servicio por aquella zona para beneficiar a todas esas colonias de aquellos asentamientos y principalmente a la Escuela de Medicina, a la Escuela de Psicología y también a las preparatorias cercanas como el CECyTE”, dijo Zataráin Velarde.

Reiteró que es mucha la demanda de las personas que viven en Pradera Dorada y sus alrededores para que las nuevas rutas puedan ingresar cuanto antes, pues ya iniciaron las clases para instituciones escolares que se encuentran en aquella zona. Entonces, espera que se de luz verde muy pronto.

”Sí, ha sido mucha la demanda y la petición que han hecho los colonos de aquella zona y no es algo de ahorita, ya es de hace bastante tiempo. Entonces, pues la autoridad se había tardado en tomarlos en cuenta, pero ya está bien avanzado este tema”.

”Yo creo que en estos días ya vamos a estar dando el servicio por allá; ya nada más es cuestión de que el señor Gobernador nos firme unos documentos y ya empezamos a dar el servicio por Pradera Dorada y aquellos lados”.





BUSCAN REFORZAR LA SEGURIDAD PARA USUARIOS Y CHOFERES DE LAS RUTAS

Asimismo, comentó que pronto estarán sosteniendo una reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón, para checar qué medidas de protección van a tomar en favor de usuarios y choferes de camiones; esto, a raíz de la trágica muerte de un joven de 16 años debido a un ataque a balazos contra una unidad de Águilas.

”Estamos esperando el llamado de las autoridades. Hace rato saludé al Secretario de Seguridad y creo que hay una reunión programada, solo hay que esperar a que pasen las fiestas patrias, y ya en esa reunión pues veremos qué se va a hacer, cómo vamos a reforzar las medidas de seguridad nosotros, porque la verdad sí nos urge”.

”Desgraciadamente y lamentablemente pasó este incidente el sábado de la semana pasada, lo que nos entristeció mucho y aparte nos sentimos muy apenados con la familia por este hecho, que tristemente es parte de lo que se está viviendo en Sinaloa. Nosotros no quisiéramos que sucediera ni que pasara ésto en el transporte público de ninguna modalidad; entonces, la verdad que sí nos sentimos muy agraviados por esta situación”.