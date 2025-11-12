Explica Samaz como las tormentas solares pintan el cielo sinaloense de rosa

Un tenue resplandor rosado ha captado la atención de la comunidad científica y el público en general en los últimos días, el cual, aunque ha sido asociado con una aurora boreal, la Sociedad Astronómica Mazatleca aclaró que se trata de un efecto derivado de la alta actividad solar por la que actualmente atraviesa el sol.

Así lo dio a conocer el presidente de la Samaz, David Esquivel, quien explicó que este resplandor que se ha dejado ver en algunos puntos del país, incluidos los cielos de Sinaloa, es un fenómeno natural asociado al sol, el cual ocurre de manera cíclica cada 11 años, aproximadamente.

David Esquivel, explicó que al encontrarse el sol en uno de sus periodos más activos, emite grandes cantidades de energía y plasma, los cuales viajan a través del espacio, y cuando estas emisiones se dirigen hacia la Tierra, entran en contacto con el campo magnético terrestre, provocando las conocidas auroras boreales.

“Lo que estamos viendo estos días es consecuencia de una tormenta solar potente, que ha permitido que el fenómeno se observe en latitudes medias, más cerca de los Trópicos”, comentó.

“Todo el tiempo recibimos energía del Sol en forma de radiación, pero en estos periodos, la emisión es más intensa y puede generar efectos visibles como estos”, agregó.

El especialista señaló que, si bien en Sinaloa ha sido captado este tenue resplandor rosado, el fenómeno no es observable a simple vista, ya que para poder apreciarlo se requiere utilizar cámaras profesionales o teléfonos con modo manual para poder aumentar la sensibilidad de la luz y realizar tomas de larga exposición.

Además, destacó que para que estas puedan tener una mayor apreciación, es preferible que se lleve a cabo desde sitios alejados de la contaminación lumínica y con orientación hacia el norte.

“Aquí en Sinaloa no es posible ver las auroras a simple vista, lo que se aprecia en las imágenes es un resplandor muy tenue captado por cámaras sensibles. Las fotografías muestran un brillo rosado, pero el ojo humano no puede distinguirlo directamente debido a la intensidad tan baja de la luz”, expresó.

El presidente de la Samaz, señaló que actualmente se están desarrollando tormentas solares de gran intensidad, lo cual hace posible que fenómenos como este se repitan en los próximos días, semanas o incluso meses.

Por lo cual, recomendó a la población a consultar fuentes oficiales como la NASA, la NOAA o la Agencia Espacial Europea, donde se publican en tiempo real las alertas de actividad solar y de posibles auroras.

De igual forma, compartió que se estará informando en la página de la Samaz sobre la posibilidad de que las auroras boreales se presenten en latitudes sinaloenses.

Por otro lado, David Esquivel comentó que a diferencia de la creencia popular, las tormentas solares no representan ningún riesgo para la salud humana, de animales o plantas, aunque sí pueden generar ligeras interferencias en las telecomunicaciones y en el funcionamiento de algunos satélites.

“No hay ningún estudio que indique que este fenómeno sea perjudicial para las personas, animales o plantas. Lo único que podría verse afectado son las telecomunicaciones y los satélites, porque se encuentran fuera del campo magnético que protege a la Tierra”, declaró.

“Aunque, las tecnologías actuales ya están diseñadas para prevenir las perturbaciones causadas por las tormentas solares, por lo que, lo más que puede ocurrir es una breve perturbación en los servicios de internet, telefonía o geolocalización”, agregó.

Asimismo, señaló que más allá del asombro que generan estos fenómenos, es importante aprovecharlos como oportunidad de fomentar la curiosidad científica para comprender la relación entre el Sol y la Tierra y dimensionar la magnitud de los procesos naturales que influyen en el planeta.

De esta forma, David Esquivel reiteró que Mazatlán cuenta con una comunidad astronómica activa y dispuesta a compartir su conocimiento, invitando a la población a participar en las próximas actividades de la Sociedad Astronómica Mazatleca para mirar al cielo con una nueva perspectiva más allá del espectáculo visual, sino como una venta abierta al conocimiento con respecto al universo.