MAZATLÁN._ Aún se exploran las opciones de terreno donde se construirá el nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán, que no hay muchas, y se quiere resolver este tema en este mismo mes, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Hoy estuvimos platicando con un empresario que me anda ayudando con eso, no voy a decir el nombre, pero sí un empresario que me anda ayudando con ese tema y ver la manera incluso si se hace una donación por parte del sector empresarial”, continuó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Se andan explorando, no digo que ya sea un hecho, se anda explorando, me urge, yo quiero sacar este tema antes de que cierre el mes de junio para poder quedarnos con los recursos que vienen para esa inversión del Seguro Social”.

Fue en marzo, cuando la directora del Hospital General de Medicina Familiar Zona 3 del IMSS, Felícitas Obeso Aguirre, anunció que dicha institución federal contempla la construcción de un nuevo hospital en Mazatlán que contarán con 144 camas para desahogar la atención que se brinda a los derechohabientes en el municipio en la región, 14 más que las que tiene el que ella dirige, que son 130.

Por su parte el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Ignacio Valdez Solano, manifestó en aquella ocasión que normalmente el IMSS solicita un terreno en donación para la construcción de un hospital y en este caso está solicitando uno de 5 hectáreas, es decir, de 50 mil metros cuadrados y lo idean sería que fuera en una parte de la ciudad de fácil acceso como donde se edifica el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en la Colonia Huertos Familiares.

El Presidente Municipal dio a conocer que uno de los terrenos que se analiza está ubicado en la zona donde se encuentra el Hospital Militar Regional de Especialidades, por el rumbo de la Colonia Rincón de Urías, las demás opciones que se han presentado están descartadas porque están muy retiradas.