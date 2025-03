Explosión de un domicilio en Santa Fe habría sido por un accidente: SSPM

Luego de que este martes se viviera un trágico siniestro en que fallecieron una mujer y su hijo debido a la explosión en un domicilio del fraccionamiento San Fe, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón, señaló que lo sucedido se trataría de un accidente y no de un hecho doloso.

El Secretario mencionó que no hay indicios ni reportes que apunten a un hecho delictivo o provocado por terceros en la zona, por lo que solo queda esperar a los resultados que arrojen las investigaciones de Fiscalía para determinar lo que realmente pasó.

“Sí, fue un reporte que llegó al 911, sin embargo, se están realizando las investigaciones para determinar cuál fue la causa. Así, de primer momento, no se aprecia que haya sido una cuestión dolosa, pero tendrá que ser investigado por la autoridad competente; es la información que tenemos”, dijo Barrón Valdéz.

“Es probablemente que resulte un accidente, no hay indicios, no hay disparos de fuego, no hay reportes de personas armadas en la zona, nada que de manera preliminar los haga presumir que tuvo que ver con una cuestión delictiva. Todo apunta, y lo digo con excepción lo que vaya a determinar la investigación, que es una cuestión de un accidente”.

Expresó que debido a los múltiples sucesos que acontecen en dicho fraccionamiento, las autoridades de los tres niveles continúan con los recorrido rigurosos para patrullar el lugar; mientras que cada equipo tiene asignada su tarea de vigilancia, incluso una colonia tan alejada del centro como Santa Fe.

“Bueno, se realizan recorridos por parte de las autoridades municipales, las autoridades del Estado y sobre todo las autoridades federales, que son la Marina y la Defensa. Algunos recorridos se hacen de manera conjunta, otros recorridos se hacen de manera particular, atendiendo cada quien las responsabilidades que tenemos en la autoridad”.