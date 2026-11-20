MAZATLÁN._ Los artefactos explosivos utilizados en ataques contra viviendas, negocios, e incluso elementos de las Fuerzas Armadas en Mazatlán y otros municipios del sur de Sinaloa, suelen contener material de uso minero, informó el vicealmirante Felipe Santillán Murillo, comandante de la Cuarta Región Naval.

El personal de la Armada, señaló, ha localizado y decomisado artefactos de este tipo en los alrededores de la ciudad, destacando que estos están compuestos, por lo general, de explosivos empleados en la actividad minera.

“Generalmente son explosivos que utilizan en las minas. No sabemos exactamente cómo los consigan, posiblemente los compren, posiblemente los roben de las minas, está por definirse eso, pero generalmente son explosivos de minas”, declaró.

El comandante de la Cuarta Región Naval destacó que personal de la institución se ha sumado a las labores de aseguramiento, manejo y destrucción de artefactos explosivos en el puerto, por lo que se cuenta con un personal especializado para hacerlo.

“Nosotros tenemos un equipo especializado para la atención de artefactos explosivos y esa es la manera en que los atendemos, inclusive el aseguramiento y decomiso de ese tipo de artefactos en los alrededores de la ciudad”.

Uno de los hechos recientes en los que tuvieron interacción fue el que ocurrió la noche del martes 17 de noviembre en un lote de venta de autos usados en Mazatlán, donde una explosión dejó sin vida a un adulto mayor y causó lesiones por esquirlas a una madre y a su hijo.

En lo que respecta a si se ha detectado un incremento en este tipo de ataques en Mazatlán, Santillán Murillo expresó que no son muchos los casos de los que se tienen conocimiento, pero que no se debe de dejar de poner atención a estos hechos para tratar de contener este tipo de delitos.

“Pues que tengamos conocimiento nada más desde los últimos dos días, que lamentablemente uno de ellos hubo un deceso, pero bueno, estamos apoyando a las fuerzas de seguridad de aquí para atenuar y disminuir todos esos delitos”, puntualizó.