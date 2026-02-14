$!‘Explota’ Nawat Itsaragrisil en la tradicional Quema del Mal humor del Carnaval de Mazatlán

Entre risas, aplausos y un ambiente completamente festivo, el personaje del tailandés Nawat Itsaragrisil fue el protagonista de la tradicional Quema del Mal Humor del Carnaval de Mazatlán, tras ser sacrificado por el grupo de los Bolcheviques ante miles de asistentes que se dieron cita para continuar la máxima fiesta porteña. Señalado por sus actos de prepotencia y abuso de poder, el director de Miss Universe Tailandia fue elegido este año como la encarnación del “mal humor”, convirtiéndose en la víctima del Rey Momo, quien dictó sentencia entre burlas, consignas y carcajadas del público. El momento más inesperado de la noche ocurrió cuando el monigote de Nawat no ardió de forma tradicional hasta consumirse, sino que explotó de manera sorpresiva, provocando un breve instante de asombro entre los presentes, que de inmediato se transformó en risas, celebrando la chusca escena.







Entre gritos de “¡Fuera Nawat!” y “¡Que arda Nawat!”, los mazatlecos vitorearon la explosión del muñeco, mientras la proclama del Rey Momo resonaba a lo largo del festejo: “Poderoso se sentía, sus ínfulas desaparecieron, cuando un grupo de personas por su mal actuar lo exhibieron”. “¡Arde Nawat en esta hoguera! Representando a todo mal; fin al mal humor y que se muera... ¡para que viva el Carnaval!”, se escuchó entre aplausos y ovaciones. Sin embargo, también resonaron algunas quejas por lo corto que había sido el espectáculo de pirotecnia. Cabe mencionar que el desfile de la Quema del Mal Humor inició, como es tradición, por la calle Aquiles Serdán, avanzando por Mariano Escobedo hasta culminar en el emblemático Paseo Olas Altas, donde ya aguardaba una multitud ávida de fiesta y algarabía.





