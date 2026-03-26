$!Expo Ambiental de Son Playas reúne ciencia y participación ciudadana en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco de su séptimo aniversario, el proyecto de periodismo ambiental Son Playas llevó a cabo la Expo Ambiental 2026, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro entre la ciudadanía, la ciencia y las acciones en favor del medio ambiente. La directora de Son Playas y organizadora del evento, Raquel Zapién Osuna, señaló que esta expo, que llegó a su quinta edición, forma parte de las actividades conmemorativas del medio, el cual se encuentra en proceso de convertirse en asociación civil, fortaleciendo así su estructura y alcance en temas ambientales. “Son Playas está cumpliendo siete años y la Expo Ambiental está cumpliendo cinco años. Esta es la quinta edición y la organizamos en el marco de nuestro aniversario”, comentó. La también periodista expresó que el objetivo principal de este encuentro es acercar a la ciudadanía a los distintos proyectos y acciones que realizan organizaciones civiles, universidades, centros de investigación e instituciones en favor del desarrollo sostenible. “Se organiza con el objetivo de que la ciudadanía conozca todos los proyectos de acciones a favor del medio ambiente. Son espacios donde se combina ciencia, educación ambiental, periodismo y participación ciudadana”, expresó.









La organizadora comentó que uno de los ejes centrales del evento es precisamente la participación social, al considerar que el involucramiento de la población es clave para atender los retos ambientales. Asimismo, indicó que la expo se distingue por su carácter colaborativo y autogestivo, ya que Son Playas opera sin fines de lucro y sin una estructura formal amplia, pero logra convocar a diversos sectores gracias al respaldo de la comunidad. “Esta expo se realiza de manera muy orgánica, libre, espontánea. Son Playas convoca, organiza, y la ciudadanía y las organizaciones responden al llamado; en comunidad es como se logra todo esto”, declaró. En esta edición, la Expo Ambiental se realizó en alianza con el Instituto Tecnológico de Mazatlán, sede del evento, como parte de una estrategia para acercar estos espacios a más sectores de la población, especialmente a jóvenes y estudiantes. “La expo se ha convertido en itinerante, donde cada año será en un lugar diferente con la intención de acercar toda esta información a la niñez, a las juventudes y a la población en general”, explicó.







