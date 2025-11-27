$!Expoferia Canaco Mazatlán 2025 supera expectativas y se encamina a un buen cierre

MAZATLÁN._ Un crecimiento sostenido con afluencia y aceptación social es el que ha mostrado la Expoferia Canaco Mazatlán 2025, a dos semanas de haber iniciado sus actividades, convirtiéndose en uno de los eventos comerciales y recreativos más concurridos de la temporada en Mazatlán. Con un marcado incremento en el número de visitantes y una respuesta positiva del público local, regional y turístico, la Expoferia Canaco, que celebra su 40 aniversario, avanza con una respuesta superior a la esperada en lo que va de su desarrollo.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán, Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, quien señaló que, para esta edición, se han superado las cifras del año pasado, gracias a una cartelera variada, promociones accesibles y un ambiente ordenado. “Hemos tenido una buena aceptación del público mazatleco, de los alrededores y también de turistas, donde incluso, la afluencia ha sido mayor a la que registramos el año pasado. Cada día comparamos las cifras y vemos un crecimiento constante”, comentó. “La gente necesita espacios para divertirse sanamente en familia y eso se refleja en la respuesta que hemos tenido”. Cázares Oliveros señaló que, aunque la edición de 2024 se llevó a cabo en un contexto más complicado, el repunte actual refleja mejores condiciones y la necesidad de que la población cuente con estos espacios que les permitan convivir y divertirse de manera segura y accesible.



Espectáculos para todo el público y apuesta al talento local Una de las características distintivas de esta edición de la Expoferia Canaco ha sido la diversidad en la cartelera que se ha presentado en el Foro de Espectáculos, donde se han integrado agrupaciones locales, propuestas juveniles y artistas de talla nacional reconocidos por el público de todas las edades. Tal es el caso que se tiene contemplado para los días 28 y 29 de noviembre, con la presentación de La Nueva Estrella, originaria de La Noria, con la que se busca reforzar el compromiso de impulsar al talento regional. “Este fin de semana vamos a tener a la súper taquillera Banda La Nueva Estrella, que son de La Noria, por lo que estamos dándole un realce y apoyando al talento local, como nos distingue, además de hacer un espectáculo para todos los niveles y edades”, señaló Cázares Oliveros.

En este sentido, con el afán de brindar variedad dentro de este espacio, para el sábado 5 de diciembre, la Expoferia vivirá una noche retro encabezada por el DJ Memo Aguirre, quien con su repertorio musical remitirá directamente a la década de los 90. Finalmente, la agenda del Foro de los Espectáculos cerrará el domingo 6 de diciembre con broche de oro con la presentación del conjunto Punto Final, una agrupación con amplio arrastre entre el público joven, pero que también convoca a asistentes de mayor edad, fortaleciendo así el enfoque multigeneracional que la Expoferia Canaco busca consolidar.



Promociones que incentivan Por otra parte, Cázares Oliveros resaltó que una parte del éxito de esta Expoferia se debe a las promociones que se han estado implementando durante esta edición, como lo son los accesos al 3x2 que se aplican los martes y miércoles. Señaló como durante estas jornadas se ha logrado atraer a familias numerosas y a sectores que buscan opciones económicas para poder disfrutar de estos espacios de convivencia. Además, destacó que los domingos siguen siendo, por tradición, los días de mayor afluencia, aunque en esta edición los días de promoción se han colocado al mismo nivel. “Estos días son en los que más aprovechan las familias, donde nos hemos dado cuenta de que si hay mucha población aprovechan las promociones. La combinación entre costo accesible, acceso limitado a juegos mecánicos y variedad de actividades, ha sido un factor para fortalecer la asistencia”, destacó. La presidenta de la Canaco Mazatlán destacó que la Expoferia ha logrado operar de manera ordenada, con una buena coordinación entre artistas, comerciantes y personal de logística, tal como sucedió con la elección y coronación de la Reina del Comercio, Joanna Vallejo; la Reina del Turismo, Melany Cervantes; y la Reina de la Expoferia, Yamilet Muñoz, la cual se desarrolló sin incidentes y una fluida organización. Por tal motivo, agradeció la confianza de empresarios consolidados, emprendedores y pequeños comerciantes que se sumaron a esta edición, los cuales han encontrado un espacio que les permite exhibir sus productos y servicios ante un variado público y con capacidad de consumo.