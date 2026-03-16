Expondrán el Potencial Geológico-Minero de Sinaloa, dentro del Congreso Internacional Minero 2026

El Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 contempla además del corte del listón inaugural, el desarrollo de 10 actividades, entre charlas, paneles y talleres sobre la visión de la minería global por expertos en el tema cuando en la entidad hay 35 proyectos mineros en procesos de exploración, operando propiamente generando alrededor de 2 mil empleos permanentes.

El secretario de Economía de Sinaloa Feliciano Castro Meléndez, aseguró que la realización del Tercer Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, programado del 17 al 19 de marzo en Mazatlán, sigue en pie, pese al caso de los 10 mineros de la empresa Vizla Silber Company desaparecidos, de los cuales solo han localizado a 7 cuerpos en fosas del Verde, Concordia, cerca de donde fueron privados de la libertad.

El funcionario estatal, lamentó la situación, pero, destacó que la actividad minera y la inversión en el sector continúan en el estado.

“La minería es una posibilidad de desarrollo muy significativo para el Estado, hay 35 proyectos mineros entre procesos de exploración y ya de operación propiamente, de tal suerte que la minería está generando empleos, ahorita tenemos alrededor de 2 mil empleos permanentes”.

El encuentro es convocado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sinaloa, y se prevé la asistencia de alrededor de mil participantes, dónde se hablará del potencial geológico-minero que registra Sinaloa por el experto José Luis Castro y el clúster minero de Sinaloa, así como las estrategias del financiamiento para el fortalecimiento de la minería y su cadena de valor por el Fideicomiso de fomento minero.

Entre los temas programados hablarán de la importancia de los drones aplicados para la obtención y gestión de información territorial en el sector geológico minero y de transporte por el especialista Jonathan Omar González Moreno.

Otra de las charlas a desarrollarse dentro del Congreso minero, es como viene la nueva Legislación del agua: Retos técnicos, operativos y de Innovación para la Minería por académicos investigadores del Instituto Politécnico Nacional, el CICSAC y Kappambiental Consultoría.

Además de que se contempla una zona de encuentro de negocios en el pabellón minero en el área de exposiciones, en donde la gran red de proveedores estarán mostrando lo último en equipamiento, soluciones seguras y demás servicios para la industria minera del país.