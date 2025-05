Expone INE responsabilidades administrativas y delitos en que pueden incurrir servidores públicos en Mazatlán

En busca de reforzar lo que ya conocen, este día se impartió un curso de capacitación electoral a funcionarios públicos del Gobierno de Mazatlán para que no incurran en delitos y responsabilidades administrativas como la compra y coacción del voto o el acarreo de votantes, entre otros.

”La plática que venimos a dar, que me invitaron amablemente los compañeros de aquí del Ayuntamiento es sobre las responsabilidades administrativas en las que pueden incurrir los funcionarios y no sólo eso, sino también delitos electorales, los delitos electorales y responsabilidades administrativas que están en la ley para esta elección del Poder Judicial no hubo cambios en eso”, añadió el vocal ejecutivo del Distrito 06 Electoral, Omar Ernesto Alejandre Galaz.

”Entonces es prácticamente reforzar esa información que ellos ya conocen sobre compra y coacción del voto, acarreo de votantes, todo esto que marca la ley, ...nosotros damos una plática preventiva, es eso y pues a mí me dá mucho gusto que ellos lo hayan pedido y que no seamos nosotros los que tengamos que estar promoviendo sino que ya exista la conciencia de parte de los funcionarios que piden que se den estas pláticas que para nosotros es muy importante”.

También dio a conocer que en lo que va del actual proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio en todo el país no se han presentado quejas en el Distrito 06 Electoral sobre alguna irregularidad electoral, ha transcurrido respetando la ley.

Precisó que en las elecciones del próximo domingo las casillas se instalarán en los mismos lugares donde estuvieron en la elección del año pasado, se comenzarán a instalar a partir de las 7:30 horas para comenzar a recibir la votación a las 8:00 horas para terminar a las 18:00 horas para posteriormente contar el número de personas que votaron.

”Lo que se va hacer en las casillas va ser contar el número de personas que votaron, hasta ahí, son 6 boletas de una sola elección y en cada boleta puede haber hasta 9 votos, en meses previos se hicieron pruebas de cuánto se tardaban los vecinos en contar esto, llevaban dos horas y no terminaban con una elección, son 6, entonces nadie se quiere amanecer en eso, entonces se diseñó una boleta y una forma de contar los votos en que se cuentan ya los 9 votos o los que sean en cada boleta ya se cuentan en las oficinas del INE”, continuó Alejandre Galaz.

”Los invitamos a que vean, hay muchos observadores inscritos y los invitamos a que vayan, ahí vamos a estar, también va haber transmisión vía YouTube, lo que hicimos en estos días fue poner cámaras en todos los puntos de conteo, entonces también se van a poder conectar a YouTube para ver este procedimiento”.

También recordó que la ley electoral establece no votar con otra credencial que no sea la del ciudadano o ciudadana y expedida por el Instituto Nacional Electoral, no votar dos veces, la cual ya se conoce por toda la historia electoral donde no se respetaba el derecho al voto y sigue siendo válido.

Al curso que se realizó de manera privada a partir de las 11:00 horas y con una duración de cerca de hora y media en la Sala de Cabildo, participaron cerca de 60 funcionarios públicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, informó el titular del Órgano Interno del Gobierno de Mazatlán, Fernando Velarde.