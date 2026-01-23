$!Expone José Antonio Manzanero las nuevas obligaciones notariales ante la reforma a la ‘Ley Antilavado’

El Notario 138 de la Ciudad de México analizó la llamada “Ley Antilavado” que entró en vigor el pasado 17 de julio, la cual busca fortalecer la supervisión, alinearla con estándares internacionales e introducir un enfoque basado en riesgos, obligando a identificar al beneficiario controlador, nuevas definiciones y actualizaciones en los avisos.

Manzanero Escutia impartió la ponencia titulada “Responsabilidades Notariales en la Reforma: Nuevas obligaciones y riesgos operativos”, en la que trató sobre las últimas modificaciones a la Ley Federal para la prevención e identificación operaciones con recursos de procedencia ilícita.

MAZATLÁN._ En el marco del Primer Simposio Anual Corporativo Sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, José Antonio Manzanero, decano del Colegio Nacional de Notarios Mexicanos, tuvo una enricequedora participación ante los invitados y expuso temas importantes para el gremio.

Durante la ponencia, también se abordó sobre la problemática, casos concretos y las consecuencias y riesgos que implica esa actividad desde el punto de vista notarial, especialmente en conceptos fundamentales como “Nuevo Beneficiario Controlador”, “Entidades financieras”, “Fedatarios Públicos” y la “Relación de Negocios”.

“Hay que recordar que (la Ley antilavado) es una actividad fundamental que tiene ya 12 años en normatividad a nivel federal y que es importante que no solo los involucrados en la resolución de actividades vulnerables la conozcan, sino el público en general. Es decir, que si usted va a comprar una casa sepa qué puede hacer, cómo le debe de hacer, cómo pagar, qué no puede hacer, para que no se arriesgue la seguridad de su patrimonio y de la operación misma”, dijo Manzanero Escutia.

“(Las reformas) se toman con mucha seriedad, porque desde hace 12 años que tenemos estas obligaciones. Yo fui presidente del Colegio Nacional de Notarios y nuestro esfuerzo desde que entró en vigor la Ley en el año de 2013 ha sido permanentemente cumplir, coadyuvar con la autoridad y sobre todo orientar a la ciudadanía para que haga operaciones seguras y no arriesgue su patrimonio”.

Asimismo, el decano expresó como sugerencia para el público usuario, así como a asesores inmobiliarios, abogados, contadores, fiscalistas y público en general, que si tienen dudas antes de una operación, siempre deben acérquese con su notario, ya que hay más de 4 mil 500 profesionistas en todas las entidades federativas que pueden resolver una inquietud que tengan con dichas reformas.