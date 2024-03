Ahí Mario Alberto Muñoz Quintero manifestó que Mazatlán es muy bonito y uno de los mejores destinos para vacacionar, pero también tiene problemáticas como todas las ciudades y una de ellas es que las especies de árboles o plantas que se siembran en esta ciudad no son las correctas porque ocupan más agua y deben sembrarse especies como la amapa rosa y amarilla, el guayacán, el tabachín o los capiros.

”Yo estuve en el Implan (Instituto Municipal de Planeación ) varios años, como 7, 8 años y no avanzábamos, los hoteles crecían, los fraccionamientos crecían y Mazatlán crecía económicamente, ha crecido y sigue creciendo económicamente y qué porcentaje le deja para los programas de protección ambiental, para los programas de mitigación ambiental”, añadió Ocampo Peraza ante unas 80 personas.

El ex Diputado local Mario González Sánchez, entre otros de los expositores, manifestó que Mazatlán nada más tiene cuatro entradas, por lo que requiere de resolver el problema vial con semáforos inteligentes, puentes peatonales, puentes vehiculares y puentes a desnivel, entre otros.

”Aquí queremos platicar del tema de movilidad porque en Mazatlán ya no te puedes desplazar en la ciudad y sobre todo los servicios públicos que estamos coptados ya con el drenaje pluvial y el tema de la generación de energía que ese es un tema que tenemos a nivel nacional con la doctora Claudia Sheinbauum para traer una tecnología que viene desde Japón, que viene desde empresas estadounidenses que han mitigado el cólera y problemas de la malaria en África generando energía y agua ionizada de la atmósfera sin usar paneles solares, sin usar nada de contaminación”, continuó el ex Secretario de Pesca y ex Alcalde de Culiacán.

Por su parte la también integrante de la fórmula al Senado de la República por el PVEM por Sinaloa, Nubia Ramos, dijo que han acudido del norte al sur de la entidad escuchando a los integrantes de los sectores productivos.