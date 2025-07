Exponen en el Cabildo el presunto desvío ilegal de tramo del Arroyo Jabalines

El presunto desvío ilegal de un tramo del Arroyo Jabalines, al norte de Mazatlán, que pone en riesgo de inundaciones a vecinos de las colonias Labastida Ochoa, Huertos Familiares y Los Laureles, fue expuesto este jueves en la sesión de Cabildo donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que este caso es atendido por personal jurídico del Gobierno Municipal ante las instancias correspondientes

”Ciudadana Presidenta Municipal hoy está la duda de la ilegalidad, la transparencia y la seguridad de cientos de familias mazatlecas que en esta temporada de lluvias y huracanes viven con temor gracias a las decisiones ilegales y arbitrarias tomadas desde este Ayuntamiento en esta administración que usted encabeza Alcaldesa”, expresó la regidora priista Maribel Chollet Morán al exponer el tema a nombre de los vecinos y de la persona propietaria del terreno donde se hicieron los trabajos citados.

”El pasado 29 de mayo maquinaria oficial del Municipio operada por funcionarios plenamente identificados, y así documentado, desvió el cauce natural del Arroyo Jabalines dentro de un terreno de propiedad privada y sin contar con autorización de alguna autoridad federal competente, particularmente de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), tampoco existió un dictamen técnico ni estudio de impacto ambiental, todo lo que exige la ley para emprender una obra de esta naturaleza fue ignorado deliberadamente”.

Ante las y los regidores, la Alcaldesa, el Secretario del Ayuntamiento y la Síndico Procuradora, entre otros, agregó que la Presidenta Municipal ya tiene pleno conocimiento de esta situación y aún con ese conocimiento lo niega y lo ha firmado por escrito y se tiene el documento que consta de ello.

”Hoy como Regidora municipal, pero sobre todo como representante, porque esa es la función de las y los regidores en este cuerpo edilicio, ser la voz de las y los ciudadanos, exijo que ante este cabildo se presenten los permisos federales de Conagua que amparen la legalidad en la intervención en un cauce nacional, se entregue copia de estudios de impacto ambiental y dictámenes de Protección Civil que justifiquen técnicamente la obra, se informe de manera directa y expresa, porque aquí se encuentran presentes”, continuó ante la presencia de algunas personas que habitan esa zona de Mazatlán y el propietario del predio.

”Cómo se pagarán las afectaciones a los terrenos propiedad de la familia López Somoza, quienes no dieron consentimiento para esta intervención y se explique qué acciones concretar tomará su administración para evitar los riesgos en los que hoy se encuentran más de 800 familias, que acciones concretas tomará esta administración para evitar los riesgos de los colonos de la Francisco Labastida Ochoa, Huertos Familiares y Los Laureles que están hoy viviendo, pero están aquí presentes para exigir respuestas”.

Entre otros puntos expuso en el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo que si no hubo compra, ni expropiación, ni indemnización alguna, entonces el Ayuntamiento invadió propiedad privada sin procedimiento legal alguno y eso configura el delito de despojo además de un probable daño patrimonial.

”Por si esto fuera poco, en el juicio de amparo 457/2025 la ciudadana Presidenta Municipal, la directora de Obras Públicas y el director Jurídico del Ayuntamiento negaron ante el Juzgado Noveno de Distrito haber ejecutado dicha obra a pesar de la existencia de fotos, videos, peritajes y testimoniales, incluso del propio sistema de videovigilancia municipal que prueba lo contrario, por ello solicito ante este Cabildo la comparecencia inmediata de todos los funcionarios involucrados, la entrega pública de todos los permisos, dictámenes, estudios, contratos y pagos relacionados con dicha obra”, reiteró Chollet Morán.

Además pidió que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán inicie una investigación inmediata por uso indebido de recursos públicos, responsabilidad administrativa y daño patrimonial.

”¿Puede usted ciudadana Presidenta confirmar si tuvo conocimiento previo o posterior sobre las obras ejecutadas el día 29 de mayo del 2025 en el cauce del Arroyo Jabalines, particularmente en el Fraccionamiento La Campiña, si dichas obras fueron autorizadas por el Consejo Municipal de Protección Civil?, ¿Cómo se explica que en su informe justificado rendido ante el Juzgado Noveno de Distrito se haya negado la existencia de autos de autoridad cuando existen documentos, testimonios y grabaciones en poder de la ciudadanía y de su propio Secretario del Ayuntamiento que acreditan que sí ocurrieron los hechos?”, son algunas de la preguntas que hizo la Regidora al plantear este tema a nombre de los vecinos.

”¿Considera usted que es institucionalmente responsable permitir que se mantenga la opacidad del funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil cuando sus decisiones han impactado directamente la propiedad privada, el entorno ecológico y la seguridad de colonias enteras como las antes mencionadas? ¿Y si o no ofreció usted compensaciones económicas a nombre del Ayuntamiento a vecinos afectados sin un dictamen técnico, sin acuerdo de cabildo y sin respaldo jurídico?”.

Recalcó que si la respuesta de la Alcaldesa es afirmativa que diga con base en qué partida presupuestal o base jurídica lo hizo.

”Y si lo niega ¿Cómo explica los videos y testimonios donde usted aparece haciendo ese ofrecimiento?”, subrayó, tras recordar que en el 2002 por un desvío de un tramo del cauce del Arroyo Jabalines, por el rumbo de lo que ahora es la Universidad Politécnica de Sinaloa, fue detenido el ahora ex Alcalde Alejandro Higuera Osuna y si ex Secretario del Ayuntamiento y ex Director de Obras Públicas.

La Presidenta Municipal expresó en su intervención que en su Gobierno están siempre dispuestos a la rendición de cuentas, a la transparencia y a la honestidad.

”Ese es mi comentario, hay un proceso legal abierto y serán los jurídicos quienes les den trámite a dicho proceso, muchas gracias por su interés y serán esas instancias donde se obtenga la respuesta correspondiente, yo me reitero que este Gobierno es un Gobierno de la gente y este Gobierno siempre estaremos viendo y velando por el bienestar de las y los mazatlecos, es mi compromiso desde el día uno que asumimos esta Presidencia y no vamos a cambiar”, enfatizó Palacios Domínguez.

”Estamos viendo siempre que las familias mazatlecas tengan lo mejor, es por eso que me levanto todos los días con la decisión y la determinación de hacer un buen trabajo que se merecen los mazatlecos que me pusieron en este encargo, yo tengo la frente en alto y vamos a resolver en las instancias correspondientes”.

Al no contemplarse su participación en la sesión de Cabildo sin la autorización legal correspondiente, al propietario del terreno donde se realizaron los trabajos que han generado la polémica en los últimos días, le dijo que lo atenderá en su despacho de la Presidencia Municipal.