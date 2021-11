Expresa Rocha Moya apoyo a ‘El Químico’ en conflicto político en Mazatlán

El Gobernador Rubén Rocha Moya manifestó su apoyo al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en la crisis política que se vive en el Cabildo porteño.

Durante la segunda conferencia “semanera” en Palacio de Gobierno del Estado, el Mandatario estatal cuestionó la postura que han mostrado regidores del Partido Sinaloense y sus “aliados”.

“Tiene El Químico Benítez mi apoyo, pero es un apoyo en el que yo no puedo intervenir porque son autonomías... desatienden a la ciudadanía peleándose por puestos”, expresó el ex Rector de la UAS.

“No está bien, no damos un buen mensaje, yo no estoy de acuerdo con eso”, precisó Rocha Moya.

Lo institucional es que ya llegaron, y acuerden (cómo gobernar), dijo ante medios de comunicación.

El Cabildo de Mazatlán vive 15 días una crisis política al no ponerse de acuerdo en el reparto de los cargos para la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor.

El sábado se realizó una sesión de Cabildo en la que el Alcalde Benítez Torres propuso los tres cargos, pero en dos ocasiones fueron rechazados por el bloque opositor de regidores conformado por pasistas, morenistas, priistas y aliados.