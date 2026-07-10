Expresa Vargas Landeros su interés por la Gubernatura de Sinaloa y llama a Morena a respetar la voluntad popular

Con un discurso centrado en la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, críticas al actual Gobierno estatal y un llamado a que Morena respete el resultado de sus mecanismos internos de selección, Gerardo Vargas Landeros reafirmó sus aspiraciones de convertirse en el Coordinaciones Estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa y eventualmente contender por la Gubernatura en 2027.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Mazatlán, Vargas Landeros aseguró que la entidad atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente, situación que exige liderazgo, experiencia y capacidad para construir acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, el político señaló que su decisión de participar en el proceso interno de Morena responde a una trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público y al convencimiento de que puede aportar soluciones a los problemas que enfrenta el estado.

“Tengo 43 años de administración pública y siempre he aspirado a ser la autoridad número uno de este Estado. Tengo la experiencia, la capacidad y las ganas; amo a Sinaloa y quiero aportar algo de lo que la vida me ha dado”, expresó.

Sostuvo que actualmente existe un clima de incertidumbre entre la población debido a los problemas de seguridad, la desaceleración económica y la falta de confianza en las instituciones, por lo que consideró urgente recuperar la gobernabilidad.

“Sinaloa ya no aguanta más. La gente está cansada de vivir con miedo, de la incertidumbre y de no encontrar respuestas a los problemas que enfrenta todos los días”, declaró.

Vargas Landeros cuestionó el rumbo que ha tomado la entidad durante los últimos años y aseguró que existe una percepción generalizada de inconformidad entre sectores empresariales, productivos y sociales.

Por tal motivo, afirmó que durante sus recorridos por distintos municipios ha encontrado ciudadanos preocupados por la inseguridad, los desaparecidos, los robos, la falta de oportunidades económicas y la ausencia de resultados gubernamentales.

“No puede vivir una sociedad en una ausencia de Gobierno. La gente está cansada y ya no aguanta más. Hay sectores enteros que sienten que no están siendo escuchados”, señaló.

Aunque evitó realizar señalamientos directos sobre responsabilidades legales, sí consideró que la situación que atraviesa el Estado requiere un cambio de rumbo y una nueva forma de ejercer el Gobierno.

Incluso, aseguró que el escenario actual es más complejo que el que enfrentó Sinaloa durante los años de mayor violencia registrados en la administración estatal de 2011 a 2016.

“Hoy hay más personas lastimadas. Hay familias que tienen desaparecidos, víctimas de la violencia o problemas económicos. La situación es muy delicada y no podemos normalizarla”, expresó.

Uno de los temas centrales de su mensaje fue la relación entre Morena y el grupo político identificado con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Vargas Landeros aseguró que los obstáculos que ha enfrentado dentro de la vida política estatal no provienen del partido, sino de un grupo específico al interior del movimiento.

Insistió en que Morena es una organización mucho más amplia y diversa que una sola corriente política, por lo que llamó a diferenciar entre el partido y quienes actualmente ejercen posiciones de poder.

“Las piedras que me están poniendo no es Morena, es el ‘rochismo’, y el ‘rochismo’ no es la totalidad de Morena. Dentro del movimiento existen distintas expresiones políticas y eso debe entenderse”, afirmó.

Asimismo, dijo mantener su confianza en los órganos nacionales del partido y en los mecanismos internos que definirán quién encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Vargas Landeros aseguró que participará hasta el final en el proceso interno de Morena y confió en que la dirigencia nacional respetará la voluntad de los ciudadanos que sean consultados.

Recordó que en 2021 encabezó diversas mediciones internas y sostuvo que espera que en esta ocasión prevalezca la transparencia en la selección de candidaturas.

“Confío en que se respete la voluntad del pueblo. Si vuelven a hacer algo diferente a lo que diga la encuesta, los sinaloenses lo van a resentir”, advirtió.

Por tal motivo, aprovechó para hacer un llamado a los demás aspirantes a privilegiar el respeto y evitar confrontaciones que puedan afectar la imagen del movimiento.

“He pedido a quienes participamos que hagamos una campaña de altura, de respeto y de propuestas. No podemos estar descalificándonos entre nosotros cuando la gente espera soluciones”, externó.

Reiteró que continuará recorriendo el Estado para presentar su proyecto político y escuchar a distintos sectores de la sociedad, convencido de que aún es posible revertir la situación que enfrenta la entidad.

“Quiero un mejor futuro para Sinaloa. Quiero un estado con paz, con oportunidades y con esperanza para las próximas generaciones. Por eso estoy participando y por eso voy a seguir adelante”, puntualizó.