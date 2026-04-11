$!Extiende Bomberos Mazatlán algunas recomendaciones para evitar incendios en casa

En busca de evitar incendios de casa habitación con el tema de los mini split y aires acondicionados durante esta temporada de calor, la corporación de Bomberos Mazatlán recomienda la contratación de técnicos certificados para realizar mantenimientos y una instalación segura de equipos.
Saúl Robles, comandante de los “apaga fuegos”, llamó a no hacer trabajos caseros sin tener los conocimientos necesarios de electricidad, pues varios incendios se generan por fallas en soporte de energía; es decir, cuando no se conecta a instalaciones independientes.
“Mira, los cuidados son, si le van a dar mantenimiento, nosotros estamos recomendando que sean técnicos certificados los que les den el mantenimiento. Sabemos que mucha gente necesita trabajo y aprenden a hacerlo, pero no lo hacen de la forma correcta y muchas veces dañan los equipos y cuando los prendes llegan a fallar”, dijo Robles Chávez.
“La otra es que si van a instalar equipos nuevos, que de preferencia sean también una empresa certificada, ya que aquí si no hacen una instalación adecuada, los equipos de aire acondicionado pueden fallar; entonces eso es lo que les podemos recomendar nosotros”.
Mencionó que uno de los casos más comunes es encontrar un incendio de mini split en una casa sin personas en ese momento, lo cual indica una sobrecarga eléctrica que puede poner en peligro a vecinos y colonias entera. Por lo tanto siempre será mejor acudir a expertos en la materia.
“Nos han dicho tocado veces hemos atendido emergencias donde no hay nadie en la casa y se quemó el aire. Eso quiere decir que siempre estuvo energizado, la pastilla que le pusieron no era la adecuada para que se pudiera bloquear al momento de que se está pasando una sobrecarga de energía; entonces la recomendación es que vaya un técnico certificado y te haga la instalación”.
Robles Chávez indicó que durante el 2025 la corporación de Bomberos atendió alrededor de 100 emergencias por incendios de aires acondicionados en casa habitación, por lo cual buscarán iniciar una campaña de concientización sobre el tema este mes.