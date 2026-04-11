$!Extiende Bomberos Mazatlán algunas recomendaciones para evitar incendios en casa

En busca de evitar incendios de casa habitación con el tema de los mini split y aires acondicionados durante esta temporada de calor, la corporación de Bomberos Mazatlán recomienda la contratación de técnicos certificados para realizar mantenimientos y una instalación segura de equipos.

Saúl Robles, comandante de los “apaga fuegos”, llamó a no hacer trabajos caseros sin tener los conocimientos necesarios de electricidad, pues varios incendios se generan por fallas en soporte de energía; es decir, cuando no se conecta a instalaciones independientes.

“Mira, los cuidados son, si le van a dar mantenimiento, nosotros estamos recomendando que sean técnicos certificados los que les den el mantenimiento. Sabemos que mucha gente necesita trabajo y aprenden a hacerlo, pero no lo hacen de la forma correcta y muchas veces dañan los equipos y cuando los prendes llegan a fallar”, dijo Robles Chávez.

“La otra es que si van a instalar equipos nuevos, que de preferencia sean también una empresa certificada, ya que aquí si no hacen una instalación adecuada, los equipos de aire acondicionado pueden fallar; entonces eso es lo que les podemos recomendar nosotros”.