Extiende Infonavit horarios de atención de fin de semana

En sábado y domingo, anuncia Infonavit atención a población interesada en adquirir, regularizar o saldar créditos.

El instituto extiende su horario en jornada de fin de semana.

La atención se está promoviendo para llevarse a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas.

Personal estará asesorando a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto y las acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos.

El Infonavit realizará esta jornada de fin de semana en sus oficinas de Sinaloa, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), ubicados en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Las oficinas de Mazatlán están ubicadas por avenida Río Culiacán #1151, en colonia Tellerias.

Las y los asistentes podrán saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito, recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno, solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que acudan a las oficinas y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, el instituto busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

En Culiacán, atenderán en bulevar Lola Beltrán #3427-A, planta baja en la colonia Pradera Dorada.

Además, las instalaciones del Infonavit en Los Mochis, también darán atención el sábado 08 y domingo 09 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas.