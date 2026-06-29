$!Extiende Protección Civil sugerencias a la ciudadanía frente a la temporada de lluvias

De cara a la parte fuerte de la temporada de lluvias en la región, la coordinación de Protección Civil Municipal mantiene a través de sus redes sociales diferentes consejos y recomendaciones para la ciudadanía ante los riesgos que representan las tormentas, los ciclones y desbordamientos de arroyos.

Entre las advertencias que extendió el equipo de rescatistas, exhortan a los conductores que manejar con precaución durante las lluvias puede salvar sus vidas, mientras que reducir la velocidad, encender las luces, revisar los neumáticos y evita cruzar zonas inundadas, ríos o arroyos, podrían hacer la diferencia.

“Recuerda: el nivel del agua puede ser más peligroso de lo que parece. No arriesgues tu vida ni la de quienes te acompañan”, indica la publicación de PC en Facebook, a través de la coordinación estatal.