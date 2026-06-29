$!Extiende Protección Civil sugerencias a la ciudadanía frente a la temporada de lluvias

De cara a la parte fuerte de la temporada de lluvias en la región, la coordinación de Protección Civil Municipal mantiene a través de sus redes sociales diferentes consejos y recomendaciones para la ciudadanía ante los riesgos que representan las tormentas, los ciclones y desbordamientos de arroyos.
Entre las advertencias que extendió el equipo de rescatistas, exhortan a los conductores que manejar con precaución durante las lluvias puede salvar sus vidas, mientras que reducir la velocidad, encender las luces, revisar los neumáticos y evita cruzar zonas inundadas, ríos o arroyos, podrían hacer la diferencia.
“Recuerda: el nivel del agua puede ser más peligroso de lo que parece. No arriesgues tu vida ni la de quienes te acompañan”, indica la publicación de PC en Facebook, a través de la coordinación estatal.
Asimismo, señalan que durante las tormentas también se pueden provocar apagones, variaciones de voltaje o descargas eléctricas; así que para reducir riesgos en casa, sugieren desconectar los electrodomésticos mientras no se utilizan; además de evitar manipular aparatos eléctricos si hay humedad o agua cerca, acción que protegerá tu hogar y a tu familia durante las precipitaciones.
Al mismo tiempo, llaman a mantenerse atentos a los avisos oficiales y evita exponerse a corrientes de agua, calles inundadas o zonas de riesgo mientras caen las lluvias. Por el contrario, al finalizar los chubascos se recomienda revisar el entorno, prevenir criaderos de mosquitos y asegurarse de consumir agua potable.
“La prevención también empieza desde casa. Durante la temporada de lluvias, evitar sacar la basura a la calle fuera del horario de recolección ayuda a mantener las alcantarillas, canales y vialidades limpias. Una bolsa arrastrada por la corriente puede convertirse en un factor de riesgo para inundaciones. Haz tu parte y mantén libre el paso del agua”, se lee en otro post de Facebook.
Por otro lado, Protección Civil también advirtió que durante lo que resta de junio e inicios de julio, se mantendrá la alta probabilidad de lluvias en Sinaloa; mientras que de lunes a miércoles, los mayores acumulados de precipitación se prevén en zonas de montaña como la zona serrana del estado.