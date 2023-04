La aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados para eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar y que sus funciones las asuma el IMSS-Bienestar pretende que llegue adecuadamente la atención que el ciudadano y el derechohabiente se merece, dijo la Diputada federal Olegaria Carrazco Macías.

“Aquí lo que se pretende es que llegue adecuadamente la atención que el ciudadano y el derechohabiente se merece, que lleguen los recursos adecuados, los que estamos aprobando, que lleguen los medicamentos, que llegue todo”, continuó Carrazco Macías, legisladora sinaloense por el Movimiento de Regeneración Nacional.

“¿Por qué desaparece el Insabi?, pues ahí está una muestra más que el Gobierno que ahorita está y que ahorita estamos orgullosamente participando en él está verificando lo que en su momento se atore o no, bueno, pues de una vez, no esperarlos a 30, 40 años y estar haciendo las mismas prácticas que se hicieron en los gobiernos anteriores”.

Los legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el pasado 25 del presente mes la desaparición del Insabi y pasar sus funciones al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar.

“Aquí hay que verificar, supervisar, transparentar, ser honestos, tener compromiso de que la salud es tan importante para los mexicanos, para los ciudadanos y que se reasigne, que se vaya el recurso, así como uno lo aprueba en el Congreso de la Unión, así que se vaya el recurso para IMSS-Bienestar”, continuó la legisladora federal sinaloense.

“Bueno, pues aquí es otra muestra en la cual se supervisó, se verificó que cómo podía transitar y había unas lagunitas ahí, el cual dicen pues no, mejor se va con IMSS-Bienestar para que esto llegue adecuadamente y no estar dispersando recursos ahí a donde no deban de ser”.

Reiteró que se van a realizar los presupuestos para que IMSS-Bienestar maneje todo lo que manejaba el Insabi y se tiene que verificar que eso funcione.