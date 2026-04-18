$!Fachada rosa en Palacio Municipal de Mazatlán genera polémica entre ciudadanos

MAZATLÁN._ Un cambio en la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán, que ahora luce de color blanco en la parte superior y rosa en los arcos principales, ha comenzado a generar polémica entre los ciudadanos. A través de publicaciones en redes sociales, habitantes del puerto destacaron de manera negativa el color rosa en la fachada, visible desde este sábado, cuestionando si es posible presentar de dicha forma uno de los edificios más emblemáticos y representativos de la ciudad.

El cambio surgió luego de que el pasado 8 de marzo, colectivos feministas realizaron pintas en las paredes del Ayuntamiento, las cuales quedaron marcadas con frases que no pudieron quitarse fácilmente, por lo que las autoridades anunciaron que serían pintadas por completo. Ante las preguntas y cuestionamientos de la población, la Alcaldesa Estrella Palacios indicó que los colores elegidos para la fachada siempre estuvieron bajo recomendaciones del INAH, que pidió respetar la armonía de los tintes que predominan en el Centro Histórico de Mazatlán.

“Bueno, eso (colores) es de acuerdo a una base que nos mandaron por parte de INAH; una paleta de colores para nosotros respetar la armonía que hay en el Centro Histórico. Ahí INAH hizo la sugerencia, nos lo mandaron vía oficio, se contestó cuál iba a ser el elegido y se procedió a ejecutarlo. Siempre se intentó que tuviera el mismo tono”, dijo.