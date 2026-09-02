Falla la seguridad en Mazatlán y no debemos acostumbrarnos a la violencia, señala la Regidora Mylai Quintero

MAZATLÁN._ Las políticas públicas en materia de seguridad están fallando y no se pude normalizar lo que se está viviendo. Mazatlán merece vivir en paz, afirmó la Regidora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán.

A través de un comunicado, expresó su solidaridad con Óscar Roberto Osuna Tirado, titular de Protección Civil de Mazatlán y su familia, tras el atentado a balazos contra el funcionario municipal la mañana de este miércoles en el puerto.

“Las políticas públicas en materia de seguridad están fallando y no podemos normalizar lo que estamos viviendo. Mazatlán merece vivir en paz y sus ciudadanos, así como quienes desempeñan una función pública, deben contar con garantías para realizar su trabajo sin temor”, puntualizó.

Quintero Beltrán señaló que, afortunadamente, Osuna Tirado se encuentra fuera de peligro, luego de haber sido víctima de un ataque armado, y manifestó su deseo de que tenga una pronta recuperación.

“Como funcionarios públicos y, sobre todo, como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes ante lo que está sucediendo en Mazatlán. Es lamentable y preocupante que quienes trabajan todos los días al servicio de la ciudadanía también sean víctimas de hechos de violencia”, expresó.

La Regidora consideró que este tipo de acontecimientos deben generar una reflexión seria sobre las condiciones de seguridad que prevalecen en Mazatlán y cuestionó la efectividad de las políticas públicas implementadas en esta materia.

Quintero Beltrán hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de Gobierno a reforzar las estrategias de prevención y seguridad, así como a esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

Reiteró su respaldo y solidaridad a Oscar Osuna Tirado, a quien calificó como un compañero que desempeña una importante labor en favor de la ciudadanía mazatleca.

“Desde Movimiento Ciudadano y a título personal, nuestra solidaridad está con Oscar, con su familia y con todas las personas que hoy viven con preocupación esta situación. No debemos acostumbrarnos a la violencia; debemos exigir resultados y recuperar la tranquilidad de Mazatlán”, concluyó.