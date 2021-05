Fallar no está en nuestro diccionario, dicen maestros a Mario Zamora en Mazatlán

MAZATLÁN._Mario Zamora Gastélum sostuvo un encuentro con más de mil trabajadores de la educación, agremiados a Enlace Cívico Magisterial, Encima, simpatizantes con su proyecto, quienes se congregaron en el sector Infonavit El Conchi, en el cierre de su gira por Mazatlán y Concordia, como parte de la jornada 54 de campaña.

Fernando Sandoval Angulo, secretario general del SNTE 53, dijo al candidato del PRI, PRD y PAN que en los docentes agremiados a Encima tiene aliados incondicionales que lo quieren como gobernador, y para eso la red afectiva de este organismo trabajará para darle más de 60 mil votos el 6 de junio.

“El triunfo se huele, el triunfo se ve, y las estructuras de Encima estamos diseñadas para ganar, no existe en nuestro diccionario la palabra fallar”, aseguró.

El líder magisterial destacó que están listos para salir a votar y hacer a Mario Zamora Gobernador.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa dijo en un comunicado que ha recorrido el estado de sur a norte y de la costa a la sierra, a donde nunca un candidato a Gobernador ha asistido.

Señaló que en todos lados lo ha acompañado Encima y con ellos va a gobernar en favor de los niños y las niñas.

“He hecho el compromiso, independientemente de que la Federación quiera regresar o no las escuelas de tiempo completo, también he hecho el compromiso, independientemente de que el Gobierno federal quiera regresar o no las estancias infantiles”, asintió.

Zamora Gastélum reiteró que de ganar, los maestros van a tener un gobernador amigo y que junto con Encima va a gobernar, buscando siempre el beneficio de todos.

Otro de sus compromisos, les dijo, es que los maestros ya no van a batallar para que les llegue su quincena cuando les debe de llegar.