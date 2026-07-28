Fallas eléctricas afectan a diversos sectores de Mazatlán tras intensa jornada de lluvias

Las intensas lluvias registradas en Mazatlán durante las últimas horas provocaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores del municipio, donde se reportaron entre cuatro y cinco apagones, informó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

Señaló que las fallas fueron consecuencia de la humedad generada por las precipitaciones, la cual ocasionó cortocircuitos y afectaciones en la infraestructura eléctrica, por lo que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad iniciaron labores de reparación desde la noche del domingo.

“Son muchos (los sectores afectados), pero todo tiene que ver con la humedad, pero todos tuvieron un efecto por la lluvia. Hay lugares donde el corto de la tierra y lo húmedo fue lo que provocó las fallas”, comentó.

Expresó que el Ayuntamiento ha mantenido comunicación constante con la paraestatal para agilizar la atención de los reportes ciudadanos, enviando de manera directa cada uno de los casos que llegan a las autoridades municipales.

”Todo lo que me llega al celular lo estoy mandando directamente con ellos (CFE), como quedamos en la última reunión y ellos han estado trabajando. Desde anoche, hubo algunos puntos no los alcanzaban a cubrir porque las cuadrillas estaban muy ocupadas, pero andan atendiendo”.

Mencionó que el elevado número de reportes impidió que todas las afectaciones fueran atendidas durante la noche, ya que las cuadrillas tuvieron que distribuirse en distintos puntos de la ciudad para restablecer el servicio de manera gradual.

Además, comentó que incluso recibió mensajes de ciudadanos preocupados por la falta de electricidad, por lo que estuvo canalizando los reportes directamente con el personal responsable de la CFE para facilitar su atención.

Reconoció la molestia de los usuarios afectados, sin embargo, aseguró que las cuadrillas continuaban trabajando durante la mañana para normalizar el suministro en los sectores que aún permanecían sin energía.

Además de los apagones, las lluvias ocasionaron algunos encharcamientos temporales en zonas bajas del municipio, aunque aclaró que no se registraron inundaciones de consideración ni afectaciones mayores.

En este sentido, destacó que los puntos donde el agua permaneció por más tiempo correspondieron principalmente a sitios donde los ductos de desagüe se encontraban obstruidos por basura o por acumulación de arena, situación que fue atendida por personal de Protección Civil mediante recorridos de supervisión realizados junto con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

Ríos Pérez señaló que el Gobierno Municipal mantendrá el monitoreo de los reportes hasta que el servicio eléctrico quede completamente restablecido y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier falla a través de los canales oficiales, a fin de agilizar la respuesta de las cuadrillas encargadas de las reparaciones.