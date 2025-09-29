$!Fallece ahogado tripulante de embarcación camaronera mazatleca al caer al agua frente a Altata

Un tripulante de una embarcación camaronera de la flota de Mazatlán, “Doña Luz” , falleció durante las primeras horas de este lunes momentos después de levantarse la veda en altamar luego de que en una maniobra de capturas cayó al mar y al parecer se ahogó.

Fue identificado como Juan David Solórzano Velarde, de cerca de 50 años, ayudante de maquinista, originario de Guaymas, Sonora, pero con domicilio en este puerto, informó personal de instituciones que tomaron conocimiento de los hechos y la cónyuge del trabajador del mar.

La embarcación salió de este puerto el pasado fin de semana para estar listo para el inicio de la actual temporada de capturas de camarón en altamar en el Océano Pacífico mexicano y fue la mañana de este lunes 29 de septiembre cuando en las maniobras cayó de los tangones al mar y falleció al parecer ahogado, añadieron.

“El viernes se despidió de mí”, dijo su cónyuge por cerca de 20 años, María del Carmen Fuentes.

“Nada más dicen que estaba trabajando y se zafó, que se cayó al agua, nada más así me dijeron”.