Fallece doña Sebastiana en Mazatlán; su familia requiere apoyo para los gastos funerarios

MAZATLÁN._ Doña Sebastiana de la Cruz Flores, de 80 años y vecina de la colonia Valles de Urías, de este puerto, falleció ayer domingo en un hospital; sus familiares solicitan apoyo económico para los gastos funerarios.

La señora fue apoyada en diversas ocasiones por lectores de Noroeste con recursos económicos, ropa y despensa; y por Cáritas Mazatlán con despensas.

Su hija Jacinta informó que requieren 8 mil pesos para el terreno en el panteón y 4 mil más para pagar los gastos funerarios.

Doña Sebastiana salía a las calles de Mazatlán a solicitar apoyo, ya que desde hace varios años se dedicó a cuidar de su hijo Victoriano, quien tenía más de 60 años, que debido a las secuelas que le dejó un accidente, no podía valerse por sí mismo, por lo que su mamá se encargaba de atenderlo todos los días.

Gracias a la ayuda de lectores de Noroeste doña Sebastiana recibió en varias ocasiones el apoyo que tanto necesita ella y su hijo Victoriano, quien además de ropa y alimentos, requería pañales de adulto.

Ella siempre agradecía cada apoyo que recibía.

“Muchas gracias por todo el apoyo para mi hijo y para mi, que Dios se los multiplique”, decía doña Sebastiana.

El velorio se realiza en su casa, ubicada en la calle Tercera, número 6140, en la colonia Valle de Urías y mañana martes se realizará la misa y luego partirán al panteón de Alborada para darle cristiana sepultura.

¿Cómo ayudar?

Si usted puede ayudar a la familia de doña Sebastiana puede traer su donativo a las instalaciones de Noroeste, en calle Río Amazonas, número 602, en el fraccionamiento Campo Bello, a in costado de los Juzgados Familiares, para entregarlo lo más pronto.