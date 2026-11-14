$!Fallece el Padre Rafael Piras, sacerdote y maestro del ICO, en Mazatlán

Este sábado se reportó el fallecimiento del Padre Rafael Piras, reconocido sacerdote y maestro del Instituto Cultural de Occidente, en Mazatlán. El ICO hizo oficial el fallecimiento del sacerdote xaveriano a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que la Comunidad Xaveriana de Mazatlán comunicó con pesar su partida a la casa del Padre, ocurrida la mañana de este sábado, alrededor de las 9:30 horas. Perfil Reconocido profesor y difusor de la cultura, sobre todo a través de Radio Cultura, la radiodifusora del ICO, el Padre Rafael Pira, de origen italiano y misionero xaveriano, tenía décadas viviendo y enseñando en el puerto.





Originario de Alghero, en la isla de Cerdeña, Italia, el Padre Rafael Piras consagró su vida al carisma misionero de la congregación de los Misioneros Xaverianos (S.X.), habiendo celebrado recientemente sus 70 años de profesión misionera ad gentes, tras su ordenación sacerdotal ocurrida el 25 de octubre de 1964. A lo largo de varias décadas de entrega en Mazatlán, su labor pastoral y formativa dejó una huella profunda en múltiples generaciones de estudiantes, docentes, padres de familia y ex alumnos del Instituto Cultural de Occidente, institución fundada por los Misioneros Xaverianos y en la que el Padre Piras fungió como guía espiritual, formador y promotor incansable de su identidad. Además de su trabajo en las aulas y en la pastoral educativa, destacó por su visión comunicadora al frente de Radio Cultura, desde donde con una voz inconfundible impulsó la evangelización, la música y la difusión cultural bajo la convicción de que los medios de comunicación también podían convertirse en un espacio de encuentro y servicio comunitario. Su partida ocurre justamente en el marco de las actividades conmemorativas rumbo al 75 aniversario del Instituto Cultural de Occidente, celebración en la que había participado activamente. Décadas como ‘mazatleco’ Fue el 25 de octubre de 1964, cuando el sacerdote xaveriano Rafael Piras inició el mandato del Señor: ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y promover la cultura entre chicos y grandes. Llegó a México en 1969, adhiriéndose en los corazones de los mazatlecos para forjar a un sinfín de generaciones del Instituto Cultural de Occidente.

Misioneros xaverianos: el ICO en Mazatlán Inspirados en el nombre y la obra de su patrono San Francisco Xavier, los misioneros xaverianos acogen el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio a los no cristianos en cualquier parte del mundo, como una familia, ya que viven y trabajan juntos como hermanos. Así lo designó Monseñor Guido María Conforti cuando fundó la congregación en el año 1895 en Italia. Fue él mismo quien en 1925 llamó al Padre Ugo Cattenati Ciatti a unirse a su Instituto Misionero. Después de alcanzar varios grados de estudios y realizar su labor religiosa en Parma y Madrid, el Padre Ugo llegó a Mazatlán atendiendo el llamado de un grupo de padres de familia que solicitaban la creación de un colegio católico. Fue así como se fundó el Instituto Cultural de Occidente en 1951. Poco a poco más sacerdotes xaverianos arribaron al puerto para sumarse al proyecto. En 1952 llegaron los padres Vittorino Vanzin e Inocencio Ambrico, mientras que los padres Angelo Paolucci y Ermanno Zulian lo hicieron en 1955. En años posteriores, el ICO recibió a los padres José Pettenuzo, José Zanardi y Delio Romagnoli, entre muchos otros. El 14 de octubre de 1991, XHMZL Radio Cultura transmitió su señal por primera vez, teniendo como promotores al Padre Rafael Piras y el Padre Alfredo Spigarolo, también italianos. Despedida En el mensaje publicado este sábado por el ICO, la comunidad religiosa pidió a amigos, bienhechores, colaboradores y conocidos elevar sus oraciones por el eterno descanso del sacerdote, y anunció que próximamente dará a conocer los horarios de las misas que se celebrarán en el colegio.