Fallece el periodista Roberto Osuna Amézquita, ‘El Kekón’, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El periodista Roberto Osuna Amézquita, “El Kekón”, falleció la tarde de este sábado 31 de enero. Era el director del portal “Qué Pasa en Mazatlán”.

El equipo del medio de comunicación informó a través de sus redes del fallecimiento de su titular y lamentó el hecho.

Osuna Amézquita, antes de ser titular del portal, fue regidor del Partido del Trabajo en Mazatlán en los años 2000.

Luego, en 2002 fue director de Codetur, hoy Instituto de Cultura de Mazatlán, y le tocó organizar el Carnaval en esa fecha.

Su noticiero se transmitía por radio junto al abogado Trinidad Tirado y los reporteros Alberto Aguilar y Julio Soriano.

Se informó que sus restos serán velados en la funeraria Aeternus, a partir de este domingo 1 de febrero.