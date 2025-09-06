$!Fallece en el IMSS de Mazatlán el periodista Martín Arellano tras clamar atención médica

MAZATLÁN._ Tras pedir atención médica por varias horas, el periodista y cronista sinaloense, Martín Arellano Solorio, perdió la vida en el Hospital General de Zona No. 3 del IMSS en Mazatlán, al sufrir un infarto agudo al miocardio la madrugada del viernes 5 de septiembre.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sí se le brindó atención médica.

Desde el pasado jueves 4 de septiembre, Arellano Solorio ingresó al área de Urgencias del IMSS en Mazatlán por probable infarto.

Denunció que no había aplicación del Código Infarto y él mismo desde los pasillos del IMSS documentó la falta de atención urgente.

Pidió en su cuenta de redes sociales la atención médica urgente, etiquetando a la Presidenta Claudia Sheinbam Pardo y al director general del IMSS, Zoé Robledo.

Había sido trasladado a Cruz Roja y luego al IMSS, donde finalmente falleció en la sala de Urgencias.

