Después de recorrer por muchos lados al estado de Sinaloa llegó un momento en que arribaron a Mazatlán en 1965 tres personas que procedían de Guasave y que eran el profesor Santos Partida Medina, la maestra Licha Partín y él, para quienes no había fiestas, domingos ni nada si había trabajo.



Ya se me echaron encima los años: Gamboa Montoya

”Yo no me lo esperaba, estoy agradecido por eso”, dijo Humberto Gamboa Montoya, al recibir su reconocimiento el 26 de agosto de 2021 como Socio Honorífico de la Fraternidad “General Plutarco Albarrán López”, durante la Décimo Primera Convención Internacional de Paracaidistas Militares, Marinos y Deportivos de dicha agrupación que se realizó en Mazatlán como parte del Mes del Paracaidista.

”Creo que ya son de mis últimas actividades porque los años ya se me echaron encima, voy a cumplir 102 años de vida”, dijo en entrevista ante Noroeste el pasado 26 de agosto de 2021.

”Ha habido de todo, de todo, he batallado mucho, he estado en lugares muy difícil, yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, con el Escuadrón Aéreo 201 y batallamos mucho, difícil, difícil, ...regresamos y después pedí una licencia en el Ejército, pero apenas estaba yo como Sargento Primero y luego en la Escuela Militar de Transmisiones yo tuve un maestro mucho, pero mucho muy bueno en Matemáticas y con el tiempo me hice maestro”.

Gamboa Montoya participó en varios desfiles militares en la Ciudad de México.



Honras fúnebres

Su cuerpo está siendo velado en una funeraria del Centro de Mazatlán este sábado y mañana domingo a las 12:00 horas se oficiará una misa de cuerpo presente en el templo de San Felipe de Jesús, en la Colonia López Mateos, para luego ser sepultado en el panteón Renacimiento.